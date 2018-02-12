Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей

Сегодня Елена и Александр – безмерно счастливы. В их семье подрастают четверо прекрасных детей. Правда, чтобы они появились в этом доме, пришлось пройти тернистый путь, где были и сомнения, и переживания, и административные процедуры. 7 лет назад супруги Ивановы всерьез задумались об усыновлении. Хотели взять из интерната здоровую розовощекую девочку, но вместо этого вернулись из спецучреждения с двумя мальчиками четырех и пяти лет – Денисом и Сашей. Знакомство с ребятами произвело неизгладимое впечатление.

Елена Иванова:

Тут нам приводят двух маленьких таких вот милых воробушка. Они были так чудесно одеты. Младший спрятался за воспитателя, старший при этом деловито пришел, сел к папе, аккуратно поправил ему очки. Смотрю на мужа. Муж сидит с таким каменным лицом, но смотрю, где-то пытается слезку вытереть набежавшую. Едем, в машине говорю – нет. А в воскресенье мы уже с утра попили кофе и поехали в детский дом и сказали, будем брать.

Елена и Александр так захотели стать родителями этих кровных братьев, что их не смутили ни устрашающие диагнозы у ребят, ни предстоящие трудности с их адаптацией. Елена Иванова:

Они практически не говорили. Находились в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Прогноз был совсем неутешительным.

Александр Иванов:

Вот младший даже не мог прыгать. Сейчас он отходил баскетбол, не понравилось, сейчас ходит на рукопашный бой. Любовь и доброта этой семейной пары сотворили настоящее чудо. Сегодня, глядя на Дениса и Сашу, не верится, что когда-то у них были серьезные проблемы со здоровьем. Впрочем, до неузнаваемости изменились и дочки Ивановых. Сначала Елена и Александр удочерили Вику. Елена Иванова:

Нам говорят, вы знаете, вот у нас такая беда: эту девочку, про которую мы вам весной рассказывали, ее отказались удочерять. Для ребенка это вылилось в серьезное психосоматическое заболевание. Нам сказали, что можете проходить мимо этого ребенка, потому что вы сейчас не найдете к ней подход. Она замкнулась и закрылась.

Супруги Ивановы смогли найти подход к малышке. Сегодня девочка старается не вспоминать о страшных моментах в своей жизни. Теперь у нее – любящая и заботливая семья. Ее также обрела и Алиса. Ее несколько лет назад также удочерили супруги Ивановы. Алиса:

Мама и пожалеет где-то, поддержит, даст совет. Я благодарна за то, что они мне подарили такую судьбу. Дети между собой подружились и теперь с радостью проводят время друг с другом. Вместе мастерят поделки, делают игрушки, рисуют. Кто-то увлекается спортом, другие – творчеством.

Елена Иванова:

Мы много внимания уделяем совместному творчеству, играм. Вся наша жизнь вертится вокруг детей, дети вертятся вокруг нас. Нас отдельно от детей не существует, детей не существует отдельно от нас.

С появлением детей супруги полностью изменили свой образ жизни. Елена оставила прежнюю работу и отправилась в школу преподавать английский язык, а Александр, чтобы уделять больше времени семье, ушел из солидной компании и переквалифицировался в ремесленника. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, о своем выборе чета Ивановых не жалеет. Они смогли подарить каждому из этих ребят новую, счастливую и наполненную любовью жизнь.

Елена Иванова:

Я как никогда за эти семь лет воспитала себя во многом, пересмотрела многие свои жизненные установки. Ко многому стала серьезнее относиться, благодаря детям. Они такой мощный ресурс для саморазвития. С ними всегда интересно. Что вот нам, наверное, никогда не будет, так это нам не будет скучно.