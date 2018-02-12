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Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей

12 февраля 2018 07:25
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Сегодня Елена и Александр – безмерно счастливы. В их семье подрастают четверо прекрасных детей. Правда, чтобы они появились в этом доме, пришлось пройти тернистый путь, где были и сомнения, и переживания, и административные процедуры. 7 лет назад супруги Ивановы всерьез задумались об усыновлении. Хотели взять из интерната здоровую розовощекую девочку, но вместо этого вернулись из спецучреждения с двумя мальчиками четырех и пяти лет – Денисом и Сашей. Знакомство с ребятами произвело неизгладимое впечатление.

Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей -1

Елена Иванова:
Тут нам приводят двух маленьких таких вот милых воробушка. Они были так чудесно одеты. Младший спрятался за воспитателя, старший при этом деловито пришел, сел к папе, аккуратно поправил ему очки. Смотрю на мужа. Муж сидит с таким каменным лицом, но смотрю, где-то пытается слезку вытереть набежавшую. Едем, в машине говорю нет. А в воскресенье мы уже с утра попили кофе и поехали в детский дом и сказали, будем брать.

Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей -4

Елена и Александр так захотели стать родителями этих кровных братьев, что их не смутили ни устрашающие диагнозы у ребят, ни предстоящие трудности с их адаптацией.

Елена Иванова:
Они практически не говорили. Находились в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Прогноз был совсем неутешительным.

Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей -7

Александр Иванов:
Вот младший даже не мог прыгать. Сейчас он отходил баскетбол, не понравилось, сейчас ходит на рукопашный бой.

Любовь и доброта этой семейной пары сотворили настоящее чудо. Сегодня, глядя на Дениса и Сашу, не верится, что когда-то у них были серьезные проблемы со здоровьем. Впрочем, до неузнаваемости изменились и дочки Ивановых. Сначала Елена и Александр удочерили Вику.

Елена Иванова:
Нам говорят, вы знаете, вот у нас такая беда: эту девочку, про которую мы вам весной рассказывали, ее отказались удочерять. Для ребенка это вылилось в серьезное психосоматическое заболевание. Нам сказали, что можете проходить мимо этого ребенка, потому что вы сейчас не найдете к ней подход. Она замкнулась и закрылась.

Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей -10

Супруги Ивановы смогли найти подход к малышке. Сегодня девочка старается не вспоминать о страшных моментах в своей жизни. Теперь у нее – любящая и заботливая семья. Ее также обрела и Алиса. Ее несколько лет назад также удочерили супруги Ивановы.

Алиса:
Мама и пожалеет где-то, поддержит, даст совет. Я благодарна за то, что они мне подарили такую судьбу.

Дети между собой подружились и теперь с радостью проводят время друг с другом. Вместе мастерят поделки, делают игрушки, рисуют. Кто-то увлекается спортом, другие – творчеством.

Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей -13

Елена Иванова:
Мы много внимания уделяем совместному творчеству, играм. Вся наша жизнь вертится вокруг детей, дети вертятся вокруг нас. Нас отдельно от детей не существует, детей не существует отдельно от нас.

Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей -16

С появлением детей супруги полностью изменили свой образ жизни. Елена оставила прежнюю работу и отправилась в школу преподавать английский язык, а Александр, чтобы уделять больше времени семье, ушел из солидной компании и переквалифицировался в ремесленника. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, о своем выборе чета Ивановых не жалеет. Они смогли подарить каждому из этих ребят новую, счастливую и наполненную любовью жизнь.

Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей -19

Елена Иванова:
Я как никогда за эти семь лет воспитала себя во многом, пересмотрела многие свои жизненные установки. Ко многому стала серьезнее относиться, благодаря детям. Они такой мощный ресурс для саморазвития. С ними всегда интересно. Что вот нам, наверное, никогда не будет, так это нам не будет скучно.

Добрые истории. «Они практически не говорили»: как семья Ивановых стала родной для четырех приёмных детей -22

Эта добрая история одной семьи подарила каждому из ее участников множество приятных и радостных моментов. А их еще больше ожидает всех впереди, уверены многодетные родители Елена и Александр Ивановы! Надеемся, так оно и будет!

# общество # Особенные дети # Фотофакт # Елена Иванова # Александр Иванов # Добрые истории # Алиса Иванова

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