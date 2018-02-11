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«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны

11 февраля 2018 20:59
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Новости Беларуси. Малая родина героев нашего следующего сюжета полита кровью и сожжена огнем войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-1

Некогда цветущие окрестности Донецка и Луганска на востоке Украины сегодня скорее натуральные декорации для фильма ужасов, хотя и там живут люди – родные, коллеги и соседи тех украинцев, что нашли спокойствие на белорусской земле. Вскоре после той самой бессонной ночи с 11 на 12 февраля ровно три года назад, когда были подписаны минские соглашения и тысячи людей получили надежду на мир.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-4

Лилия Велигоша, жительница Гомельского района:
Самое сложное было то, что я коров боялась панически. Ничего, сейчас вот с ними работаю и нормально.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-7

Если бы лет пять назад ей кто-нибудь сказал, что она освоит полдесятка животноводческих профессий, да еще и в Беларуси, Лилия скорее всего просто удивилась бы. В жизни банковского работника все изменил 2014. Когда на улицах родного Краматорска загремели выстрелы, Лилия с мужем и детьми уехали сначала из города, а затем и из страны. Работу и новый дом они нашли в одном из сельхозпредприятий Гомельского района.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-10

Вадим Небався и Лилия Велигоша, жители Гомельского района:
События так быстро развивались, и никакого хорошего итога в этом вообще не виделось. Я запомнил один момент. В 2014 году летом, недалеко, километра четыре, шла колона с бронетехникой и боеприпасами. И взорвалась машина с боеприпасами, со всем. Вроде бы далеко. Давид тогда мало что понимал, а вот Соня напугалась, хотя это было далеко.

Это было далеко, просто такая слышимость, такое ощущение, что это было прямо рядом.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-13

Детства под аккомпанемент артподготовки своим детям не пожелает ни один родитель в мире. Перспектива начинать все с нуля вдали от Родины пугает не так сильно, когда осознаешь: перспективы вообще может не быть.

Лилия Велигоша:
Очень многие друзья теряются, когда уезжаешь с родины. Они считают, что мы предали родину. Просто нужно смотреть на то, что дети растут. Им надо дать образование, и какое у них там будет будущее дальше?

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-16

Старшей дочери Соне в этом году исполнится 10. Почти треть жизни она прожила в Беларуси. Первоклассник Давид – ровно половину.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-19

За три года семья многое успела: получили вид на жительство, учат детей, делают ремонт, купили автомобиль, строят большие планы на будущее. Все как в любой семье, разве что дедушку по Skype не обнимешь.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-22

Дедушка:
У вас все хорошо? У нас все есть, у нас лучше всех.

В этом общении многое понятно без слов. Они не скрывают, что в ежедневных онлайн-беседах есть негласное правило: без крайней нужды не поднимать острых вопросов. Ведь и так все всем давно понятно.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-25

Вадим Небався и Лилия Велигоша:
Мы и телевизор не смотрим, нам просто его некогда смотреть. Официальное, то, что показывают, оно не всегда совпадает с реальностью. Реальность мы видели. Просто когда приезжаешь и видишь реальность, а потом начинаешь смотреть новости, не хочется их слушать. Кому эти палатки нужны? Людям? Людям война нравится? Сколько Вторая мировая была – 1418 дней? В Украине 1300 с копейками идет.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-28

Конфликт на востоке Украины по оценкам ООН унес жизни не менее 10 тысяч человек. Почти 2 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Сотни тысяч людей вот уже почти четыре года живут в буквальном смысле слова на пороховой бочке.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-31

Разговор в Skype:
Ну не знаю. Говорят, и с той стороны стягивают, и с этой стягивают. Слышно иногда, но как всегда. Даже если что-то и начнется, нас никто не предупредит. Продукты дорожают. Коммуналка дорожает еще больше.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-34

Владислав Бойко, житель Гомеля:
Город у нас расположен в 30 километрах от фронтовой. То есть в наш город зашли украинские власти, продвинулись еще на 30 километров, и все, дальше ополченцы на Луганск их не пустили. Серая зона, как ее называют в Украине. Там все сидят на чемоданах, потому что не знают, в какую сторону – или те пойдут наступать, или эти, не смотря на минские договоренности.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-37

После того, как родной завод остановился, а в Лисичанск вошли вооруженные люди, Елена и Вячеслав решили действовать. Сейчас они строят новую жизнь за тысячу километров от линии конфликта. В Гомеле специалисты нашли не только работу по своей узкой специальности, но и новый дом, и понимание людей.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-40

Елена Уварова, жительница Гомеля:
Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку… Что вам еще нужно? Продукты? Продукты. Картофель. Консервацию. Для нас это даже болезненно вспоминать, честно скажу. Очень гостеприимный народ. Отзывчивый.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-43

После того, как семья переехала в Гомель, стекольный завод в Лисичанске бомбили, а их собственная квартира пострадала во время уличных боев – следы от пуль на стенах и мебели они видели своими глазами, когда в 2017 году ездили на Родину.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-46

Елена Уварова:
Очень бедно живут люди. Большая масса, основная, за порогом бедности, можно так сказать. Я вам даже приведу пример, что касается своей семьи: у меня родители выживают благодаря огородам. Очень сильно цены поднялись там. Выживать очень трудно. Люди хотят работать, а работы нет. Заводы стоят.

Новая жизнь в Беларуси и у десятиклассницы Екатерины Уваровой. За три года она успела на отлично окончить школу искусств, помочь своей команде на первенстве Гомеля по гандболу и даже поучаствовать в предметной олимпиаде по белорусскому языку.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-49

Екатерина Уварова, учащаяся СШ № 42 Гомеля:
Могу признаться, что первый диктант по белорусскому я написала на 2. У меня было очень много ошибок, но после я все исправила. И сейчас я планирую сдавать белорусский, а не русский.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-52

Беларусь дала шанс на мирную жизнь многим. По разным оценкам в наиболее острые моменты вооруженного конфликта на востоке Украине в нашу страну прибыли до 70 тысяч человек. Причем четкая позиция гостеприимства не ограничилась событиями трехлетней давности. Всего полгода назад подписан очередной указ о социальной поддержке прибывших в Беларусь из зоны конфликта. Отдельной строкой в истории и минские соглашения.

«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны-55

Владислав Бойко и Елена Уварова:
Остановили военные действия. Хотя бы приостановили – это уже хорошо. Понятно, что где-то они соблюдаются, где-то нет. Проконтролировать это тоже не всегда удобно и сложно, так как опасно для жизни. Хотя бы так. Я думаю, люди это понимают, и жители Украины за это благодарны.

# общество # Фотофакт # Война в Украине # Лилия Велигоша # Вадим Небався # Владислав Бойко # Елена Уварова # Екатерина Уварова

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