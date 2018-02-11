«Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку…» Истории двух семей, переехавших в Беларусь из-за войны

Новости Беларуси. Малая родина героев нашего следующего сюжета полита кровью и сожжена огнем войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Некогда цветущие окрестности Донецка и Луганска на востоке Украины сегодня скорее натуральные декорации для фильма ужасов, хотя и там живут люди – родные, коллеги и соседи тех украинцев, что нашли спокойствие на белорусской земле. Вскоре после той самой бессонной ночи с 11 на 12 февраля ровно три года назад, когда были подписаны минские соглашения и тысячи людей получили надежду на мир.

Лилия Велигоша, жительница Гомельского района:

Самое сложное было то, что я коров боялась панически. Ничего, сейчас вот с ними работаю и нормально.

Если бы лет пять назад ей кто-нибудь сказал, что она освоит полдесятка животноводческих профессий, да еще и в Беларуси, Лилия скорее всего просто удивилась бы. В жизни банковского работника все изменил 2014. Когда на улицах родного Краматорска загремели выстрелы, Лилия с мужем и детьми уехали сначала из города, а затем и из страны. Работу и новый дом они нашли в одном из сельхозпредприятий Гомельского района.

Вадим Небався и Лилия Велигоша, жители Гомельского района:

События так быстро развивались, и никакого хорошего итога в этом вообще не виделось. Я запомнил один момент. В 2014 году летом, недалеко, километра четыре, шла колона с бронетехникой и боеприпасами. И взорвалась машина с боеприпасами, со всем. Вроде бы далеко. Давид тогда мало что понимал, а вот Соня напугалась, хотя это было далеко. Это было далеко, просто такая слышимость, такое ощущение, что это было прямо рядом.

Детства под аккомпанемент артподготовки своим детям не пожелает ни один родитель в мире. Перспектива начинать все с нуля вдали от Родины пугает не так сильно, когда осознаешь: перспективы вообще может не быть. Лилия Велигоша:

Очень многие друзья теряются, когда уезжаешь с родины. Они считают, что мы предали родину. Просто нужно смотреть на то, что дети растут. Им надо дать образование, и какое у них там будет будущее дальше?

Старшей дочери Соне в этом году исполнится 10. Почти треть жизни она прожила в Беларуси. Первоклассник Давид – ровно половину.

За три года семья многое успела: получили вид на жительство, учат детей, делают ремонт, купили автомобиль, строят большие планы на будущее. Все как в любой семье, разве что дедушку по Skype не обнимешь.

Дедушка:

У вас все хорошо? У нас все есть, у нас лучше всех. В этом общении многое понятно без слов. Они не скрывают, что в ежедневных онлайн-беседах есть негласное правило: без крайней нужды не поднимать острых вопросов. Ведь и так все всем давно понятно.

Вадим Небався и Лилия Велигоша:

Мы и телевизор не смотрим, нам просто его некогда смотреть. Официальное, то, что показывают, оно не всегда совпадает с реальностью. Реальность мы видели. Просто когда приезжаешь и видишь реальность, а потом начинаешь смотреть новости, не хочется их слушать. Кому эти палатки нужны? Людям? Людям война нравится? Сколько Вторая мировая была – 1418 дней? В Украине 1300 с копейками идет.

Конфликт на востоке Украины по оценкам ООН унес жизни не менее 10 тысяч человек. Почти 2 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Сотни тысяч людей вот уже почти четыре года живут в буквальном смысле слова на пороховой бочке.

Разговор в Skype:

Ну не знаю. Говорят, и с той стороны стягивают, и с этой стягивают. Слышно иногда, но как всегда. Даже если что-то и начнется, нас никто не предупредит. Продукты дорожают. Коммуналка дорожает еще больше.

Владислав Бойко, житель Гомеля:

Город у нас расположен в 30 километрах от фронтовой. То есть в наш город зашли украинские власти, продвинулись еще на 30 километров, и все, дальше ополченцы на Луганск их не пустили. Серая зона, как ее называют в Украине. Там все сидят на чемоданах, потому что не знают, в какую сторону – или те пойдут наступать, или эти, не смотря на минские договоренности.

После того, как родной завод остановился, а в Лисичанск вошли вооруженные люди, Елена и Вячеслав решили действовать. Сейчас они строят новую жизнь за тысячу километров от линии конфликта. В Гомеле специалисты нашли не только работу по своей узкой специальности, но и новый дом, и понимание людей.

Елена Уварова, жительница Гомеля:

Несли все: ложку, чашку, какую-то салфетку… Что вам еще нужно? Продукты? Продукты. Картофель. Консервацию. Для нас это даже болезненно вспоминать, честно скажу. Очень гостеприимный народ. Отзывчивый.

После того, как семья переехала в Гомель, стекольный завод в Лисичанске бомбили, а их собственная квартира пострадала во время уличных боев – следы от пуль на стенах и мебели они видели своими глазами, когда в 2017 году ездили на Родину.

Елена Уварова:

Очень бедно живут люди. Большая масса, основная, за порогом бедности, можно так сказать. Я вам даже приведу пример, что касается своей семьи: у меня родители выживают благодаря огородам. Очень сильно цены поднялись там. Выживать очень трудно. Люди хотят работать, а работы нет. Заводы стоят. Новая жизнь в Беларуси и у десятиклассницы Екатерины Уваровой. За три года она успела на отлично окончить школу искусств, помочь своей команде на первенстве Гомеля по гандболу и даже поучаствовать в предметной олимпиаде по белорусскому языку.

Екатерина Уварова, учащаяся СШ № 42 Гомеля:

Могу признаться, что первый диктант по белорусскому я написала на 2. У меня было очень много ошибок, но после я все исправила. И сейчас я планирую сдавать белорусский, а не русский.

Беларусь дала шанс на мирную жизнь многим. По разным оценкам в наиболее острые моменты вооруженного конфликта на востоке Украине в нашу страну прибыли до 70 тысяч человек. Причем четкая позиция гостеприимства не ограничилась событиями трехлетней давности. Всего полгода назад подписан очередной указ о социальной поддержке прибывших в Беларусь из зоны конфликта. Отдельной строкой в истории и минские соглашения.