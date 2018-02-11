«Если это в ваших силах – помогите». Из каких вопросов складывается ежедневная работа депутата

Новости Беларуси. Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. Уже 18 февраля – основной день голосования на выборах в местные Советы депутатов, а 13 числа откроются избирательные участки для тех, кто желает по тем или иным причинам сделать свой выбор досрочно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот кого нам предстоит выбирать? О чем потом можно спросить этих людей? И из каких проблем складывается повседневная рутина народных избранников самого нижнего, но от этого не менее важного звена?

В поселке Чисть живут чуть более 6000 человек. Анатолия Михайловича лично знает едва ли не каждый. Действующий депутат председателем местного сельсовета проработал около 9 лет.

Михаил Хромченко, житель поселка Чисть:

С чем бы мы ни обращались – всегда вопрос у меня решался. Будь то по сельскому хозяйству вопросы или даже по благоустройству улиц, по чистоте – был порядок! Не сторонник кабинетного общения о том, что волнует избирателей, узнает из первых уст. Ремонт дорог, уличное освещение, обрезка старых деревьев – вопросы ЖКХ, как правило, в топе обращений.

Анатолий Петюшик, депутат Чистинского сельского Совета депутатов:

Моменту благоустройства особенно мы уделяли много внимания, потому что поселок всегда считался как бы от слова Чисть. Должен быть чистым.

Помощь многодетным, пожилым и даже местному футбольному клубу. Николай Метлицкий в Чисти почти легенда. Самый возрастной футболист Беларуси, а также идейный вдохновитель игры в поселке спешит поделиться: в этом 2018 команда сыграет в первенстве страны.

Местным депутатам удалось привлечь и спонсоров, и внимание района.

Николай Метлицкий, директор футбольного клуба «Чисть»:

За 13 лет впервые Молодеченский район, Молодечно вышли на профессиональный уровень, и выступать будем в первой лиге. Будем стараться показать в этом году неплохой футбол, закрепиться. Должны приложить все усилия и местных властей, и депутатов – мы с ними общаемся, поддержку получаем.

В белом халате и с депутатским мандатом заведующая поликлиникой помотает на всех фронтах. На прием к Наталье Георгиевне приходят и как к доктору, и как к народному избраннику. Как говорится, два в одном.

Наталья Каптюг, депутат Молодечненского районного Совета депутатов, заведующий поликлиникой № 3 Молодечно:

Из других округов приходят и говорят: «Если это в ваших силах – помогите». Помогите пройти обследование, помогите госпитализироваться в тот или иной стационар. Помогите направить меня на консультацию в областное учреждение.

Людмила Довнар, жительница Молодечно:

Это человек с большой буквы, потому что в ее поле зрения абсолютно все. И как депутата, и как медицинского работника. За хрупкими женскими плечами – два депутатских срока. За эти 8 лет пришлось поработать над укреплением материально-технической базы городских больниц и поликлиник. Отдельный вопрос – привлечение и закрепление медицинских кадров.

Наталья Каптюг:

Основным из вопросов для молодых специалистов является обеспеченность их жильем. У нас было такое, что приехала хирург. Сегодня приехала, и ей негде ночевать. Я иду, прошу всех руководителей, кто имеет общежития, что бы как-нибудь посодействовали. В этот же день наша доктор была обеспечена комнатой в общежитии. Но если бы не была обеспечена – я бы забрала ее домой.

Рабочий поселок – один из самых старых микрорайонов Могилева. В этом округе Сергей Монастыренко избирался трижды. Проблемы местных жителей, как говорится, на поверхности – большинство домов построено еще в 60-х. Ускорить процесс ремонта, а заодно и обновить территорию вокруг, депутату удавалось не раз.

Сергей Монастыренко, депутат Могилевского городского Совета депутатов:

Основной упор был сделан на благоустройство дворовых территорий и изготовление детских игровых площадок. Ну и конечно же, пожилые люди обращались за помощью. У нас достаточно на этом участке большой частный сектор. Где-то возникают вопросы по уборке мусора, по очистке. Приходилось такие вопросы решать.

В Могилеве Сергея Владимировича хорошо знают и как директора троллейбусного парка. Его мужчина возглавляет более 20 лет. В свое время именно Монастыренко помог отстоять местным жителям этот мини-рынок. На его месте городские власти хотели построить автопарковку (подробнее здесь).

Однако могилевчане собрали около 2000 подписей и, заручившись поддержкой депутата, решили вопрос в свою пользу.

Людмила Янченко, жительница Могилева:

Хожу на этот рынок постоянно. Здесь приемлемые цены для пенсионеров, и он в удобном месте находится. Спасибо депутату, который помог отстоять. Потому что люди все были возмущены закрытием.

Несколько лет в поселке Чисть не было культурного центра. Старый снесли, а вопрос не закрыли. Депутатам пришлось обращаться во все инстанции. Уже после к решению проблемы подключились район и область. За семь лет на сцене нового Дома культуры успели побывать, пожалуй, все отечественные звезды.

Анатолий Петюшик:

Многие, особенно кто из-за пределов области, республики, те удивляются, что этот Дом культуры достоин даже областного центра, не говоря о сельской местности.

О местных депутатах принято вспоминать лишь тогда, когда на горизонте появляется проблема. Но есть и другие, более приятные поводы.