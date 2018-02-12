Визы в Колумбию для белорусов могут быть отменены

Новости Беларуси. Этот вопрос станет одним из ключевых во время посещения латиноамериканского региона заместителем министра иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Шестаков два дня проведет в Колумбии и Эквадоре. В рамках рабочего визита он примет участие в межмидовских консультациях по политическим и бизнес-вопросам.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Колумбия и Эквадор являются перспективными торгово-экономическими партнерами Беларуси в латиноамериканском регионе. Белорусская сторона ставит перед собой задачу нарастить объемы и расширить номенклатуру поставок на их рынки.