«Выгрызали победу зубами!» Белорусы привезли золото с чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге
Белорусские учащиеся – в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы», который недавно прошел в Санкт-Петербурге.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Шитикова, лаборант УО «Могилевский государственный технологический колледж», которая завоевала золотую медаль, а также ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.
Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите подробнее о конкурсе. Как он проходил, кто принимал участие?
Екатерина Шитикова, лаборант УО «Могилевский государственный технологический колледж»:
Конкурс проходил в Санкт-Петербурге, было 4 конкурсных дня, к трем мы готовились, и четвертый был командный, то есть мы тянули жребий. Было всего 10 участников в кондитерской компетенции, два иностранца – Беларусь и Казахстан, и восемь россиян. Первые три дня делили модули, их было всего девять штук, мы делали трюфель, тарты, торты, конфеты, шоколад. На четвертый день мы тянули жребий и должны были сделать торт.
Илья Нечаев:
Как определяли победителя? По вкусу?
Екатерина Шитикова:
Много критериев. Вкус, как работал, чистота на площадке, технологические процессы правильно велись или нет.
Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Конкурсное движение в Республике Беларусь развивается внутри страны, проводятся республиканские чемпионаты, но им предшествует отбор на уровне сначала колледжей по профильным специальностям, например, все сварщики одной области проводят у себя в колледже отбор, и лучшие выходят из колледжа на областной уровень. С областного уровня формируется команда и выступает на республиканском этапе.
Он прошел у нас в мае 2025 года. Это было 50 компетенций, 400 участников. Из них 100 – зарубежные страны, СНГ, Африка, Азия, Китай. И ребята-победители получали право участвовать в международных этапах. Екатерина победитель у нас и республиканского конкурса профмастерства, и участник международного. На международный выезжают команды, исходя из компетенций, которые организует принимающая сторона, в данном случае Российская Федерация. И эти конкурсы проходили на трех площадках в разные периоды времени.
Валерий Голубовский:
Мы участвовали в Калуге в девяти компетенциях, откуда привезли все серебряные медали. Участвовало 25 стран. «Абилимпикс», который проходил в Москве – общекомандное первое место среди 17 стран.
Золото также привезли «Кондитерское искусство». Лица с ограниченными возможностями здоровья участвовали. И финальный этап – это Санкт-Петербург, в котором было около 30 стран, и наша команда также вернулась с медалями, в том числе золотыми.
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