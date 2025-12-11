«Выгрызали победу зубами!» Белорусы привезли золото с чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге

Белорусские учащиеся – в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы», который недавно прошел в Санкт-Петербурге. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Шитикова, лаборант УО «Могилевский государственный технологический колледж», которая завоевала золотую медаль, а также ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский. Илья Нечаев, ведущий:

Расскажите подробнее о конкурсе. Как он проходил, кто принимал участие?

Екатерина Шитикова, лаборант УО «Могилевский государственный технологический колледж»:

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге, было 4 конкурсных дня, к трем мы готовились, и четвертый был командный, то есть мы тянули жребий. Было всего 10 участников в кондитерской компетенции, два иностранца – Беларусь и Казахстан, и восемь россиян. Первые три дня делили модули, их было всего девять штук, мы делали трюфель, тарты, торты, конфеты, шоколад. На четвертый день мы тянули жребий и должны были сделать торт. Илья Нечаев:

Как определяли победителя? По вкусу? Екатерина Шитикова:

Много критериев. Вкус, как работал, чистота на площадке, технологические процессы правильно велись или нет.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Конкурсное движение в Республике Беларусь развивается внутри страны, проводятся республиканские чемпионаты, но им предшествует отбор на уровне сначала колледжей по профильным специальностям, например, все сварщики одной области проводят у себя в колледже отбор, и лучшие выходят из колледжа на областной уровень. С областного уровня формируется команда и выступает на республиканском этапе. Он прошел у нас в мае 2025 года. Это было 50 компетенций, 400 участников. Из них 100 – зарубежные страны, СНГ, Африка, Азия, Китай. И ребята-победители получали право участвовать в международных этапах. Екатерина победитель у нас и республиканского конкурса профмастерства, и участник международного. На международный выезжают команды, исходя из компетенций, которые организует принимающая сторона, в данном случае Российская Федерация. И эти конкурсы проходили на трех площадках в разные периоды времени.