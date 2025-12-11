Промышленное развитие и инвестиции. Брестская область расширяет региональное сотрудничество с КНР. В рамках рабочего визита в Китай, делегация региона во главе с председателем облисполкома Петром Пархомчиком, провела серию значимых встреч. Они направлены на углубление сотрудничества в промышленной сфере, поиск новых точек роста для регионального партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог открывает перед предприятиями Брестской области потенциал для технологического обмена и выхода на новые рынки. Делегация также посетила представительство Белорусской универсальной товарной биржи в Шанхае – уникальную площадку для прямых сделок между китайскими и белорусскими компаниями. А глава администрации свободной экономической зоны «Брест» Вадим Кравчук встретился с коллегами с китайской стороны.

Вадим Кравчук, глава администрации свободной экономической зоны «Брест»:

Данная встреча позволяет, прежде всего, оговорить все необходимые условия, моменты, которые у бизнеса могут быть, и, соответственно, сделать так, чтобы было бизнесу комфортно, уютно и, самое главное, взаимовыгодно экономически. Также мы рассказали о свободной экономической зоне, что она из себя представляет. Свободные площадки, свободные земли, налоговые, таможенные пошлины по нулевой ставке, о ввозимом оборудовании и, самое главное, был задан вопрос о трудоресурсах. Вы знаете, что у нас трудоресурсы достаточно квалифицированные, которые мы готовы предоставить нашим друзьям из Китайской Народной Республики.

В рамках визита Брестский областной Совет депутатов подписал меморандум о сотрудничестве с Постоянным комитетом собрания народных представителей провинции Аньхой.