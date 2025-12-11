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В Аргентине медики требуют финансирования экстренных законов

11 декабря 2025 07:55
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В Буэнос‑Айресе прошла акция медиков детской больницы Гаррахан и представителей организаций, защищающих права людей с инвалидностью. На площади Майо они потребовали от правительства выделить средства в бюджете 2026 года на реализацию двух экстренных законов, уже одобренных Конгрессом, но до сих пор не вступивших в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине медики требуют финансирования экстренных законов-2

Под лозунгом «Осветим 2026‑й без чрезвычайных ситуаций» участники акции зажгли свечи и устроили символические объятия у президентского дворца. Они обвиняют администрацию Хавьера Милея в затягивании мер, которые, по их словам, жизненно необходимы для защиты уязвимых пациентов и поддержания работы больниц.

В Аргентине медики требуют финансирования экстренных законов-4

Норма Лезана, представитель педиатрической больницы Гаррахан:
Несоблюдение закона ставит больницу мирового класса с опытом в области хирургии и трансплантации органов в уязвимое положение, без поддержки, необходимой для больницы такого значения. В бюджете, по которому будет проведено голосование, не предусмотрены ассигнования на неотложную медицинскую помощь инвалидам. Вот почему мы хотим послать этот сигнал о единстве, о пути единства, который начинается сегодня и будет продолжаться в течение всего года, с точки зрения защиты прав человека и больницы Гаррахан.

Организаторы предупреждают: одна из ведущих детских клиник Южной Америки – больница Гаррахан – может оказаться на грани коллапса без дополнительного финансирования.

# Протесты

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