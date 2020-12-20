«В фойе спустился Президент. Он подошёл, поздоровался». Участники первого Всебелорусского народного собрания вспоминают, как оно проходило

Новости Беларуси. О Беларуси на мировом рынке и решении внутренних вопросов. Страна накануне важнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эдакая общенациональная дискуссия о нашем настоящем и будущем уже началась. Тысячи предложений поступили организаторам народного вече. Кристина Федорович о том, что волнует белорусов.

Кристина Федорович, корреспондент:

Всебелорусское народное собрание некоторые называют мозговым штурмом пятилетия. Но сперва отвечу на появившийся возможно у вас вопрос: почему мы находимся у Дворца спорта? Все просто. Когда на календаре была осень 1996-го, именно здесь проходило первое ВНС. А вот уже потом народное вече переехало во Дворец Республики. Коллективный разум в дискуссиях, спорах, местами в сомнениях, но, что важно, окончательно вырабатывает дальнейшую стратегию развития государства.

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:

Первое Всебелорусское народное собрание запомнилось тем, что мы стояли в фойе во время перерыва, высказывали свои какие-то мысли, и в фойе спустился Президент. Он подошел, поздоровался. Один из руководителей задал ему вопрос – проблемы были с поставкой мазута для работы спиртзавода. Задал этот вопрос Президенту. Президент спросил: «Вы платите?» Он говорит: «Да, деньги есть, мы платим». – «Тогда проблем с поставкой больше не будет». В принципе, вопрос решился, больше проблем с поставкой у этого хозяйства не было.

Октябрь 1996 года. На кону первое ВНС. Предпосылок немало: инфляция, дефицит госбюджета, да и рост внешнего госдолга. Тогда наметить план действий было задачей первостепенной важности. И глава государства это сделал, с белорусским народом обсудил проблемы и, что важно, пути их решения. Первое собрание вошло в историю и как самое многочисленное – почти 5 тысяч делегатов. Итог – задачи по стабилизации экономики решены, а значит выход из непростой ситуации найден.