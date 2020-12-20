«В фойе спустился Президент. Он подошёл, поздоровался». Участники первого Всебелорусского народного собрания вспоминают, как оно проходило
Новости Беларуси. О Беларуси на мировом рынке и решении внутренних вопросов. Страна накануне важнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эдакая общенациональная дискуссия о нашем настоящем и будущем уже началась. Тысячи предложений поступили организаторам народного вече.
Кристина Федорович о том, что волнует белорусов.
Кристина Федорович, корреспондент:
Всебелорусское народное собрание некоторые называют мозговым штурмом пятилетия. Но сперва отвечу на появившийся возможно у вас вопрос: почему мы находимся у Дворца спорта? Все просто. Когда на календаре была осень 1996-го, именно здесь проходило первое ВНС.
А вот уже потом народное вече переехало во Дворец Республики. Коллективный разум в дискуссиях, спорах, местами в сомнениях, но, что важно, окончательно вырабатывает дальнейшую стратегию развития государства.
Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:
Первое Всебелорусское народное собрание запомнилось тем, что мы стояли в фойе во время перерыва, высказывали свои какие-то мысли, и в фойе спустился Президент. Он подошел, поздоровался.
Один из руководителей задал ему вопрос – проблемы были с поставкой мазута для работы спиртзавода. Задал этот вопрос Президенту. Президент спросил: «Вы платите?» Он говорит: «Да, деньги есть, мы платим». – «Тогда проблем с поставкой больше не будет». В принципе, вопрос решился, больше проблем с поставкой у этого хозяйства не было.
Октябрь 1996 года. На кону первое ВНС. Предпосылок немало: инфляция, дефицит госбюджета, да и рост внешнего госдолга. Тогда наметить план действий было задачей первостепенной важности. И глава государства это сделал, с белорусским народом обсудил проблемы и, что важно, пути их решения.
Первое собрание вошло в историю и как самое многочисленное – почти 5 тысяч делегатов. Итог – задачи по стабилизации экономики решены, а значит выход из непростой ситуации найден.
Николай Артюшкевич:
На первом Всебелорусском собрании Президент очертил программные вопросы развития страны, потому что тот период был очень тяжелым для Республики Беларусь. Вы помните и пустые прилавки в начале работы Александра Григорьевича в должности Президента, и развал промышленности, сельского хозяйства. Все это было очень сложно объединить, организовать, систематизировать для того, чтобы начала работать экономика, поэтому первое Всебелорусское народное собрание дало толчок развитию нашей страны.
Николай Иванович, что называется, старожил, в памяти все пять ВНС. Трепетно хранит и фотографии, но больше всего, конечно, запоминаются дела, а не слова.
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