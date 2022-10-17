«До тех пор мы будем барахтаться». Когда ОДКБ сможет дать отпор НАТО?
Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент же об этом и сказал, что в некоторых ситуациях друг друга страны не поддерживают. Я все-таки понимаю, что если у нас есть организация, СНГ – это же союз равных партнеров.
Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:
Но суверенных.
Кирилл Казаков:
Я подчеркну, равных. Я, в принципе, понимаю, что проблемы каждого могут быть проблемами другого. Но получается не всегда так. И ОДКБ, условно говоря, мы начали с того, что СНГ станет наблюдателем у ОДКБ. А для чего?
Алексей Сазонов:
Дискуссия идет, продолжается.
Алена Сырова, СТВ:
Поделитесь с нами, пожалуйста, какие могут быть «за», какие «против»?
Алексей Сазонов:
Дискуссия идет, обсуждается еще.
Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Как только главы стран-участниц ОДКБ поймут уровень реальных угроз для них самих же и для их народов, тогда этот блок станет по-настоящему сильным и способным дать ответ НАТО. Точки турбулентности, которые США в своей политике и методике прокси-конфликтов проводят, вокруг России и Китая будут создаваться новые. Где-то будет очаг затихать, растухать.
Кирилл Казаков:
И ОДКБ туда втягивается.
Сергей Сыранков:
Так вот, пока мы все, я имею в виду лидеры стран, которые входят в ОДКБ, и в первую очередь страны СНГ, только своим силовым волевым политическим решением не смогут объединиться в такой блок, который действительно может противостоять вызовам и угрозам, до тех пор мы будем барахтаться. Но здесь нужно слушать Президента.
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