«До тех пор мы будем барахтаться». Когда ОДКБ сможет дать отпор НАТО?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ. Кирилл Казаков, СТВ:

Президент же об этом и сказал, что в некоторых ситуациях друг друга страны не поддерживают. Я все-таки понимаю, что если у нас есть организация, СНГ – это же союз равных партнеров.

Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:

Но суверенных. Кирилл Казаков:

Я подчеркну, равных. Я, в принципе, понимаю, что проблемы каждого могут быть проблемами другого. Но получается не всегда так. И ОДКБ, условно говоря, мы начали с того, что СНГ станет наблюдателем у ОДКБ. А для чего? Алексей Сазонов:

Дискуссия идет, продолжается.

Алена Сырова, СТВ:

Поделитесь с нами, пожалуйста, какие могут быть «за», какие «против»? Алексей Сазонов:

Дискуссия идет, обсуждается еще.