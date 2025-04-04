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Латвия начала экстренные военные учения

04 апреля 2025 07:38
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Тем временем в Прибалтике обостряется военная напряженность. Латвия начала экстренные учения, вблизи реки Даугава, которые продлятся до 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Латвия начала экстренные военные учения-2

Незапланированные маневры вызывает волнение среди граждан. Министерство обороны Латвии предупреждает о возможных неудобствах в транспортном сообщении в этом районе и призывает население сохранять спокойствие. Учения проходят на фоне усиления мер безопасности со стороны Латвии. Напомню, что официальная Рига ужесточила правила въезда в республику. Теперь иностранцы, у которых нет латвийской визы или вида на жительство, обязаны за двое суток сообщать о цели визита и маршрутах передвижения. Поправки к иммиграционному закону вступят в силу в сентябре.

# Военные учения # Латвия

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