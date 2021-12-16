Прямой эфир

Не используйте много оттенков. Как украсить ёлку в год Тигра?

16 декабря 2021 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До начала Нового года осталось совсем немного, самое время выбирать наряд для елки. Сделаем это с учетом особенностей главного тотемного животного – тигра.

Не используйте много оттенков. Как украсить ёлку в год Тигра?-1

Виктория Барздыко, астролог:
Тигр – это животное резкое, хищное, он требует яркости, быстроты реакции. Даже украшая елку, мы будем использовать быстрые методы украшения. Что-то можно будет сделать своими руками, что-то можно будет купить в магазине, но при этом не стоит использовать множество различных оттенков.

Что бы вы ни выбрали, старайтесь использовать не более трех оттенков новогодних игрушек. Важно придерживаться единого стиля.

Не используйте много оттенков. Как украсить ёлку в год Тигра?-4

Виктория Барздыко:
Я рекомендую использовать темные цвета, даже черные шарики сейчас можно найти в магазинах. Также можно использовать любые водные оттенки – это синий, голубой, бирюзовый. Можно также использовать серебристый, золотистый, бежевый цвет. Как талисманы я даже рекомендую на елку повесить какие-то монетки, украшения ручной работы, снежинки.

Ну что ж, приступим к праздничному оформлению.

Не используйте много оттенков. Как украсить ёлку в год Тигра?-7

Кристина Королева, декоратор:
Мы подготовили для вас лучшие тренды, чтобы получить благосклонность и удачу от тигра. Покровитель 2022 года не любит и не жалует яркие цвета. Наша елочка сегодня будет в черно-золотой цветовой гамме. Мы начинаем наряжать елочку снизу и используем в нижней части большие шарики, а когда поднимаемся в верхнюю часть, используем что-то поменьше. Если у нас есть однотонные шарики, то мы их стараемся повесить вглубь, а декоративные вешаем на передний план.

Не используйте много оттенков. Как украсить ёлку в год Тигра?-10

Раз, два, три, елочка, гори. Наряжать елку – это целое искусство. Сегодня также модно украшать свои дома новогодними композициями. Сейчас мы расскажем, как быстро создать уютную атмосферу с помощью доступных средств.

Не используйте много оттенков. Как украсить ёлку в год Тигра?-13

Виктория Герман, декоратор:
Вы можете использовать абсолютно любую подставку, какая у вас есть в доме. Я взяла вот такую вазу, можно использовать даже большую банку. Это могут быть ваши любимые игрушки. Чтобы все приобрело сказочный вид, можно немножко добавить искусственного снега. И расставляем туда игрушки, это могут быть шарики, ягодки.

Не используйте много оттенков. Как украсить ёлку в год Тигра?-16

Сверху кладем веточку и украшаем ее гирляндой. На нее можно также прикрепить снежинку, птичку и любой другой аксессуар, который найдется под рукой. Желательно такие же декоративные элементы выставить рядом на подставку.

Не используйте много оттенков. Как украсить ёлку в год Тигра?-19

Виктория Герман:
Чтобы все было единым целым, нужно обязательно добавить немного снега на поднос. У нас получится снежная поляна.

Главное – поймать праздничное настроение и делать все с легкостью и удовольствием.

# Новый год # общество # Виктория Барздыко # Кристина Королева # Валерия Яскевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Показатель доверия Президенту вырос на 6%. В Беларуси представили результаты масштабного социсследования
16 декабря 2021 11:15

Показатель доверия Президенту вырос на 6%. В Беларуси представили результаты масштабного социсследования

«Первая стипендия, которую я получил, была 1 доллар». Как Сергей Рубникович пришёл в медицину?
16 декабря 2021 10:52

«Первая стипендия, которую я получил, была 1 доллар». Как Сергей Рубникович пришёл в медицину?

Лукашенко об ответе Беларуси на санкции: «Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть»
16 декабря 2021 10:33

Лукашенко об ответе Беларуси на санкции: «Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть»