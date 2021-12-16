Не используйте много оттенков. Как украсить ёлку в год Тигра?

До начала Нового года осталось совсем немного, самое время выбирать наряд для елки. Сделаем это с учетом особенностей главного тотемного животного – тигра.

Виктория Барздыко, астролог:

Тигр – это животное резкое, хищное, он требует яркости, быстроты реакции. Даже украшая елку, мы будем использовать быстрые методы украшения. Что-то можно будет сделать своими руками, что-то можно будет купить в магазине, но при этом не стоит использовать множество различных оттенков. Что бы вы ни выбрали, старайтесь использовать не более трех оттенков новогодних игрушек. Важно придерживаться единого стиля.

Виктория Барздыко:

Я рекомендую использовать темные цвета, даже черные шарики сейчас можно найти в магазинах. Также можно использовать любые водные оттенки – это синий, голубой, бирюзовый. Можно также использовать серебристый, золотистый, бежевый цвет. Как талисманы я даже рекомендую на елку повесить какие-то монетки, украшения ручной работы, снежинки. Ну что ж, приступим к праздничному оформлению.

Кристина Королева, декоратор:

Мы подготовили для вас лучшие тренды, чтобы получить благосклонность и удачу от тигра. Покровитель 2022 года не любит и не жалует яркие цвета. Наша елочка сегодня будет в черно-золотой цветовой гамме. Мы начинаем наряжать елочку снизу и используем в нижней части большие шарики, а когда поднимаемся в верхнюю часть, используем что-то поменьше. Если у нас есть однотонные шарики, то мы их стараемся повесить вглубь, а декоративные вешаем на передний план.

Раз, два, три, елочка, гори. Наряжать елку – это целое искусство. Сегодня также модно украшать свои дома новогодними композициями. Сейчас мы расскажем, как быстро создать уютную атмосферу с помощью доступных средств.

Виктория Герман, декоратор:

Вы можете использовать абсолютно любую подставку, какая у вас есть в доме. Я взяла вот такую вазу, можно использовать даже большую банку. Это могут быть ваши любимые игрушки. Чтобы все приобрело сказочный вид, можно немножко добавить искусственного снега. И расставляем туда игрушки, это могут быть шарики, ягодки.

Сверху кладем веточку и украшаем ее гирляндой. На нее можно также прикрепить снежинку, птичку и любой другой аксессуар, который найдется под рукой. Желательно такие же декоративные элементы выставить рядом на подставку.