Двухдневный визит делегации Беларуси в Азербайджане продолжается. Планируется подписание целого ряда документов

Поставки продовольствия, проекты в промышленности, инвестиции, развитие туристического потенциала. Беларусь и Азербайджан обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Баку находится правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром. 18 мая прошли переговоры в двустороннем и расширенном форматах. В центре внимания – торговые отношения и промышленная кооперация. 19 мая премьер посещает Baku Expo Center.

Пример эффективной модели взаимодействия – сотрудничество белорусских машиностроителей с Гянджинским автомобильным заводом. За годы совместной работы на базе этого предприятия произведено более 12 тысяч тракторов и свыше 4 тысяч единиц другой техники.

Не обошли тему и продовольственной безопасности. Обсудили поставки молочной и мясной продукции в Азербайджан и плодоовощной в Беларусь. К слову, наши товары широко представлены на международных выставках Caspian Agro и InterFood, которые в эти дни проходят в Баку. Азербайджан уже давно является надежным партнером Беларуси. Так, только за 2021 год товарооборот между странами составил 885 миллионов долларов. Ожидается, что сферы взаимодействия будут расширены, а по итогам двухдневного визита нашей делегации будет подписан целый ряд документов.