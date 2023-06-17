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До +29°C, прогремят грозы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

17 июня 2023 15:02
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Продолжит ли июнь радовать нас стабильной температурой и когда он принесет в наши широты теплые дожди? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

По предварительным прогнозам, жаркая погода усилится уже с начала недели. В среднем температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +25...+29 °C. При этом до середины недели погода обещает быть преимущественно пасмурная. Во вторник, 20 июня, в столице прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди. Незначительные осадки ожидают также жителей Брестской и Витебской областей.

В Москве до +24°С, в Мадриде до +30°С. О погоде в Европе на неделю с 19 по 25 июня читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До +29°C, прогремят грозы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-1

До +29°C, прогремят грозы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-3

До +29°C, прогремят грозы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-5

До +29°C, прогремят грозы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-7

До +29°C, прогремят грозы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-9

До +29°C, прогремят грозы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-11

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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