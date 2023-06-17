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В Москве до +24°С, в Мадриде до +30°С. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 июня

17 июня 2023 15:07
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В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем и грозами, столбик термометра в Париже покажет +30 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ясно с переменной облачностью и до +27 °C. В Риме до +30 °C, в столице ожидается ясная погода. В Мадриде тем временем до +30 °C, ожидается ясная с переменной облачностью погода.

В Москве до +24°С, в Мадриде до +30°С. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 июня-1

В столице Болгарии +20 °C и сильные дожди. В Анкаре также ожидаются дожди с грозами и до +22 °C. В Афинах ясно, температурный показатель достигнет +27 °C.

В Москве до +24°С, в Мадриде до +30°С. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 июня-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +24 °C и сильные дожди. Жителей Вильнюса ожидает ясная с переменной облачностью погода и до +20 °C. В Варшаве будет пасмурно, воздух прогреется до +23 °C.

В Москве до +24°С, в Мадриде до +30°С. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 июня-7

Солнечное погодное настроение ощутят в Киеве, там воздух прогреется до +29 °C. В Москве до +24 °C, жителей столицы ожидает преимущественно ясная погода с переменной облачностью.

До +29°C, прогремят грозы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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