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Более 350 мастеров со всей страны. В Минске прошёл фестиваль народных ремёсел

03 июня 2023 13:50
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Новости Беларуси. Фестиваль народных ремесел в Минске 3 июня собрал гостей со всех регионов страны. Мастера приглашение приняли с удовольствием, ведь это возможность не только представить свое искусство, но и обменяться опытом с коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 350 мастеров со всей страны. В Минске прошёл фестиваль народных ремёсел-1

Ярмарка в таком формате проходит в Беларуси уже в 14-й раз, и с каждым годом все масштабнее. Сегодня в историческом центре столицы собрались свыше 350 ремесленников: гончары, кузнецы, ткачи и многие другие. Гости фестиваля могут принять участие в развлекательных и игровых программах. Сопровождают ярмарку концерт народной музыки и различные мастер-классы.

Более 350 мастеров со всей страны. В Минске прошёл фестиваль народных ремёсел-4

Евгений Сахута, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества:
Нідзе ў краінах, асабліва Заходняй Еўропы, столькі не захавалася традыцыйных рамёстваў, колькі ў Беларусі. Мы пра гэта ўжо гаворым, гэта стала нашым брэндам нацыянальным. А вось паказаць у натуры як раз можна тут, вось на гэтым фестывалі. Таму што выстаўкі выстаўкамі, яны бываюць камернага характару звычайна ці лакальнага. А тут уся Беларусь прадстаўлена.

Более 350 мастеров со всей страны. В Минске прошёл фестиваль народных ремёсел-7

В рамках фестиваля проводится традиционный конкурс народных ремесел. Жюри оценит не только качество изделий, но и мастерство творческих самородков. Победители получат денежные вознаграждения, которые помогут им и дальше развивать любимое дело.

# Народное творчество # общество # Евгений Сахута # Фотофакт

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