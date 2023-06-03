Более 350 мастеров со всей страны. В Минске прошёл фестиваль народных ремёсел

Новости Беларуси. Фестиваль народных ремесел в Минске 3 июня собрал гостей со всех регионов страны. Мастера приглашение приняли с удовольствием, ведь это возможность не только представить свое искусство, но и обменяться опытом с коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка в таком формате проходит в Беларуси уже в 14-й раз, и с каждым годом все масштабнее. Сегодня в историческом центре столицы собрались свыше 350 ремесленников: гончары, кузнецы, ткачи и многие другие. Гости фестиваля могут принять участие в развлекательных и игровых программах. Сопровождают ярмарку концерт народной музыки и различные мастер-классы.

Евгений Сахута, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества:

Нідзе ў краінах, асабліва Заходняй Еўропы, столькі не захавалася традыцыйных рамёстваў, колькі ў Беларусі. Мы пра гэта ўжо гаворым, гэта стала нашым брэндам нацыянальным. А вось паказаць у натуры як раз можна тут, вось на гэтым фестывалі. Таму што выстаўкі выстаўкамі, яны бываюць камернага характару звычайна ці лакальнага. А тут уся Беларусь прадстаўлена.