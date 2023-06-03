Прямой эфир

В Москве до +19°С, в Афинах до +27°С. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 июня

03 июня 2023 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В столице любви синоптики прогнозируют ясную без осадков погоду, столбик термометра в Париже покажет +27 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве до +19°С, в Афинах до +27°С. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 июня-1

В Вене дожди и до +19 °C. В Риме до +26 °C, город накроют осадки в виде дождя. В Мадриде тем временем до +25 °C и сильные грозы.

В Москве до +19°С, в Афинах до +27°С. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 июня-4

В столице Болгарии +19 °C и сильные дожди. В Анкаре также ожидаются сильные дожди и до +21 °C. Идеально солнечную погоду обещают в Афинах и +27 °C.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +17 °C и сильные дожди. Жителей Вильнюса ожидает пасмурная погода и до +19 °C. Жителей Варшавы порадует ясная погода, воздух прогреется до +22 °C. Солнечное погодное настроение с переменной облачностью ощутят в Киеве и до +22 °C.

В Москве до +19°С, в Афинах до +27°С. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 июня-7

В Москве до +17 °C, жителей столицы ожидает преимущественно пасмурная погода и небольшой дождь.

Прогноз погоды в Беларуси на неделю с 5 по 11 июня: до +25°C и малооблачно.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эрдоган официально вступил в должность президента Турции – кадры церемонии
03 июня 2023 14:11

Эрдоган официально вступил в должность президента Турции – кадры церемонии

Мезенцев: переписывать историю и отрицать подвиг Советского Cоюза в Великой Отечественной недопустимо
03 июня 2023 13:39

Мезенцев: переписывать историю и отрицать подвиг Советского Cоюза в Великой Отечественной недопустимо

В Кишинёве проходит митинг в поддержку Дня Победы – жители против его переименования
03 июня 2023 13:37

В Кишинёве проходит митинг в поддержку Дня Победы – жители против его переименования