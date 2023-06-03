В Москве до +19°С, в Афинах до +27°С. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 июня

В столице любви синоптики прогнозируют ясную без осадков погоду, столбик термометра в Париже покажет +27 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Вене дожди и до +19 °C. В Риме до +26 °C, город накроют осадки в виде дождя. В Мадриде тем временем до +25 °C и сильные грозы.

В столице Болгарии +19 °C и сильные дожди. В Анкаре также ожидаются сильные дожди и до +21 °C. Идеально солнечную погоду обещают в Афинах и +27 °C.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +17 °C и сильные дожди. Жителей Вильнюса ожидает пасмурная погода и до +19 °C. Жителей Варшавы порадует ясная погода, воздух прогреется до +22 °C. Солнечное погодное настроение с переменной облачностью ощутят в Киеве и до +22 °C.