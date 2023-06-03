«Могут делать все собачьи команды». Секретами дрессировки кошек поделилась артистка цирка

Юрий Царев, ведущий:

Живут на земле существа неземной красоты. Я думаю, вы догадались, что это коты. Без кота, как говорится, и жизнь не та. Поэтому мы сегодня поем им гимн. И, кстати, исполнил я его не зря, ведь сейчас речь пойдет именно о кошках. Александра Каштанова, ведущая:

Но сначала я отмечу, что одомашнивание усатых-полосатых проходило сложнее, чем это случилось с собаками, лошадьми и другими животными. Точнее сказать, кошки позволили себя приручить. А вот дрессировке они поддаются очень и очень неохотно. Почему? Мы узнаем у нашей гостьи. В студии «Нового утра» Ольга Безмен, артистка Белорусского государственного цирка, дрессировщица кошек. Юрий Царев:

Представьте вашего питомца. Кто это, как его зовут, какая у него история?

Ольга Безмен, артистка Белорусского государственного цирка, дрессировщица кошек:

Это мейн-кун Захар. Он самый большой наш представитель кошачьей семьи. Артист, воздушный гимнаст. Юрий Царев:

То есть он ходит по канату? Ольга Безмен:

Нет, почему по канату? Он кот на Луне. Он поднимается под самый купол цирка. Он любит высоту. Я в прошлом воздушная гимнастка. Теперь продолжатель моей любви к воздуху – Захар. Юрий Царев:

А как вы приучили кота подниматься так высоко?

Ольга Безмен:

Кошек сложно к чему-то приучить. Что касается дрессуры, мы смотрим, какие особенности у каждой кошки. Кто-то хорошо прыгает, кто-то, наоборот, статичный. Захар он более статичный, он любит посидеть. Рассудительный кот. А кто-то как юла. Кстати, у меня такая история. В детстве я была в нашем цирке минском. И работал на манеже Юрий Куклачев. И у него был такой фрагментик – кот на Луне. И у меня это так отложилось в памяти с детства. Причем я была совсем маленькая. Эта мечта что ли – кот на Луне – у меня постоянно крутилась, крутилась. И когда я уже стала работать с кошками, я не отпускала эту мечту свою. Ни каждый кот способен подняться на высоту. Кошки бояться высоты. И паника начинается. А с Захаром все срослось сразу. Мы долго с ним даже не репетировали. Он даже сейчас, когда находится на репетиции, если мы быстро его подняли, опустили, он даже злится, он немножко подрыкивает на меня, якобы зачем ты меня снимаешь. Александра Каштанова:

А сколько лет вы занимаетесь дрессировкой кошек?

Ольга Безмен:

В этом году будет 19 лет. Вообще, в цирке 25 лет. У меня уже юбилей цирковой. Многие жанры пробовала. Так получилось, что сейчас только с кошками. Я люблю с детства кошек. Я просто 100-процентная кошатница. Я люблю всех животных. Я со всеми общаюсь, контачу. Я в прошлом году даже бабочке мыла лапки от меда. Потому что она прилипла и не могла улететь. Но чтобы быть партнерами в манеже – я люблю кошек. С ними и сложно, и интересно одновременно. Юрий Царев:

Сколько питомцев прошло через ваши руки? Ольга Безмен:

Не так много. Почему? Потому что наши питомцы живут до 20 лет. Слава богу. Юрий Царев:

В чем специфика дрессуры кошек?

Ольга Безмен:

С кошками нужно найти близкий контакт. Дрессуре кошки не поддаются. Это они нас дрессируют. Если в доме кот, то хозяин только кот. Зря вы думаете, что вы хозяева дома. Нет. Мы находим с кошками контакт. Когда мы берем их маленькими котятами, мы за ними наблюдаем. У нас есть одна кошка, ей пока 10 ласковых слов не скажешь, она будет смотреть на тебя и только потом делать. И каждому индивидуальный подход. Я с каждым по-разному общаюсь. Даже когда их зову. Я могу называть их – доченька, сыночек. Но у меня в голосе все равно есть определенная интонация к каждому животному. И они четко знают, к кому я обращаюсь.

Александра Каштанова:

Можно ли научить чему-то свою кошку. Потому что у меня тоже есть кот, у нас с ним совершенно нет контакта. Это все зависит от породы, темперамента или есть какие-то все-таки универсальные средства? Ольга Безмен:

Все зависит от вашего терпения. От вашего с ним контакта. Если вы нашли с ним контакт, вы разговариваете со своим животным, он вам отвечает, можно научить. У нас все кошки могут делать все собачьи команды: сидеть, лежать, дай лапу, дай пять, рядом.

Юрий Царев:

Наверняка случались курьезные ситуации во время выступления. Расскажите. Ольга Безмен:

Кошки очень тихие животные, поэтому они пугаются громких внезапных звуков. Еще они не любят, когда сверху зрители спускаются. Для них это опасность, они сразу деру дают. Что касается резких звуков. Для нас в цирке маячок не очень хороший – дым-машина. Кошек невозможно приучить к этому звуку. Это подшикивание. И как-то стояли машины недалеко от кошек. А у нас кошки на работе сидят на стульчиках. И машина подпшикнула. Я поворачиваюсь: ни одного котика нет. Что делать? Кого-то смогли вернуть в манеж, а кого-то нет. Юрий Царев:

То есть они совсем убежали?