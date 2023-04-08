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Совместные программы дают свой результат. Как достичь нулевого травматизма на производстве?

08 апреля 2023 13:20
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Совместные программы дают свой результат. Как достичь нулевого травматизма на производстве?-1

Инспекция труда на страже интересов рабочих. Найти пробелы, изъяны, решить проблему – все это в компетенции профсоюзного звена. Ведь именно эти нюансы могут волю случая завести в тупик, а судьбу конкретного работника на развилке направить по длинному пути. Далее цифры, которые гипотетически могли бы лечь в материалы дела с печальным концом. Только за 2022 год на предприятиях и в организациях страны профсоюзы выявили более 50 тысяч нарушений законодательства об охране труда. Но все эти меры и контрмеры имеют и другую сторону результата. И это эффект работы в унисон профсоюзов, государства, социальных партнеров, нанимателей. В стране более 400 крупных предприятий, где удалось выстроить эффективную работу по снижению несчастных случаев и фактически достичь нулевого травматизма. Есть даже целые районы, где ноль – это фаза достижения. Чечерский уже который год кряду держит настоящий показатель безопасности.

Совместные программы дают свой результат. Как достичь нулевого травматизма на производстве?-4

Юрий Деркачев, председатель Чечерского райисполкома:
Конечно, дорого стоят те программы совместные, которые сегодня работают – исполнительная власть с участием профсоюзов, они дают свой результат. Не только с участием профсоюзов – и Департамента инспекции труда. Я всегда считал и считаю, что только совместная работа вообще дает какой-то результат.

Совместные программы дают свой результат. Как достичь нулевого травматизма на производстве?-7

«Иван Сидоров знает технику безопасности на фрезеровочном станке как свои три пальца» – народные шутки с намеком на жизнь. Чтобы такие анекдоты стали в ряд с небылицами, госнадзор, общественный контроль, наниматели и сами работники должны на поле безопасности играть в одни ворота.

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Юрий Деркачев # Фотофакт

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