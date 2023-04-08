Совместные программы дают свой результат. Как достичь нулевого травматизма на производстве?

Инспекция труда на страже интересов рабочих. Найти пробелы, изъяны, решить проблему – все это в компетенции профсоюзного звена. Ведь именно эти нюансы могут волю случая завести в тупик, а судьбу конкретного работника на развилке направить по длинному пути. Далее цифры, которые гипотетически могли бы лечь в материалы дела с печальным концом. Только за 2022 год на предприятиях и в организациях страны профсоюзы выявили более 50 тысяч нарушений законодательства об охране труда. Но все эти меры и контрмеры имеют и другую сторону результата. И это эффект работы в унисон профсоюзов, государства, социальных партнеров, нанимателей. В стране более 400 крупных предприятий, где удалось выстроить эффективную работу по снижению несчастных случаев и фактически достичь нулевого травматизма. Есть даже целые районы, где ноль – это фаза достижения. Чечерский уже который год кряду держит настоящий показатель безопасности.