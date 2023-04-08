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Олега Гайдукевича единогласно переизбрали председателем ЛДПБ

08 апреля 2023 13:43
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Новости Беларуси. Мы защитим Беларусь! Этот тезис сегодня стал ключевым на внеочередном XXI съезде Либерально-демократической партии. Форум собрал в Минске более тысячи делегатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олега Гайдукевича единогласно переизбрали председателем ЛДПБ-1

Сейчас конструктивное и патриотическое партийное строительство набирает все большую силу. В ЛДПБ уже приняли обновленные программу, устав и символику. Деятельность, ценности и идеалы этой партии пользуются авторитетом у людей с активной гражданской позицией. Сегодня здесь принимали пополнение – это студенты, сотрудники медицинской сферы, промышленности. Также на должность председателя ЛДПБ переизбрали единогласно Олега Гайдукевича.

Олега Гайдукевича единогласно переизбрали председателем ЛДПБ-4

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Я вспоминаю неделю назад Послание Президента страны. Я вышел к микрофону, я хотел ему сказать о том, что с ним все партии сейчас патриотические. А сегодня я хочу сказать, чтобы весь Запад, все враги наши и страна видели, что за моими словами тысячи людей и мощная политическая сила, которая будет стоять рядом с Президентом до конца. Наши враги постоянно хотят кому-то доказать, что Президент один и с ним горстка людей. Это ложь. С ним миллионы, тысячи и все патриотические силы сегодня.

Олега Гайдукевича единогласно переизбрали председателем ЛДПБ-7

Всем существующим партиям страны предстоит перерегистрация. На политическом поле останутся те, кому близко укрепление конституционного строя, защита суверенитета и независимости, конструктивное развитие белорусского общества.

# Белорусские партии # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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