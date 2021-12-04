В Афинах +17°C, в Москве -10°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 декабря

В Париже синоптики обещают малооблачную погоду, столбик термометра здесь покажет +6 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене , судя по прогнозу, кратковременные осадки, температура воздуха около +2 °C. В Риме до +10 °C, дождливо. В Мадриде переменная облачность, воздух прогреется до +13 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -6 °C и снег. В Вильнюсе -2 °C, также возможны осадки в виде снега. Осадки по прогнозам и в Варшаве, здесь будет около 0 °C. В Киеве температура, как ожидается, составит +2 °C, без осадков. В Москве обещают снег. Столбики термометров покажут -10 °C.