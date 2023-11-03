Президент поздравил народную артистку Беларуси Зинаиду Зубкову с днём рождения

Новости Беларуси. Ее отличительной чертой была и остается верность лучшим традициям отечественной театральной школы. Народной артистке Зинаиде Зубковой сегодня, 3 ноября, 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С днем рождения ее поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что артистка и в дальнейшем будет работать так же плодотворно и вдохновенно, воспитывать у зрителей уважение к отечеству.

Уроженка Ленинградской области еще студенткой пришла служить в Купаловский театр и работает там по сей день. Зинаида Зубкова – поистине ведущий мастер сцены. Ее кредо: жить – значит, работать.

Среди лучших ролей работы в спектаклях «Извините, пожалуйста!», «Трибунал», «Перед ужином», «В метель», «Кто смеется последним». Ну а сегодня Зинаида Петровна выйдет на сцену в роли Анны в спектакле «Вечер», а после получит поздравления от коллег и увидит творческие номера в свою честь.