Какие бонусы даст олимпиада школьников Союзного государства белорусским учащимся? Рассказала учитель гимназии

Что дает эта олимпиада школьникам? Поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Инной Хайбуллиной, учителем русского языка и литературы гимназии № 56 Минска.

В Бресте подходит к завершению олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Стартовала она 29 октября и собрала более 170 учащихся из 10-11-х классов из всех регионов России и Беларуси. Олимпиада проводится с 2004 года. Это мероприятие – одна из визитных карточек Союзного государства.

В составе жюри – ученые-филологи России и Беларуси, представители высшей школы, учителя-практики, – рассказала преподаватель. – Это те люди, которые имеют возможность не только заниматься языком, но и наблюдать, как человек раскрывается в этом языке.

Инна Хайбуллина, учитель русского языка и литературы гимназии № 56 г. Минска:

Статус олимпиады Союзного государства высок, в нашей стране она приравнивается к международной олимпиаде со всеми вытекающими положительными последствиями.