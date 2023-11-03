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Какие бонусы даст олимпиада школьников Союзного государства белорусским учащимся? Рассказала учитель гимназии

03 ноября 2023 08:42
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В Бресте подходит к завершению олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Стартовала она 29 октября и собрала более 170 учащихся из 10-11-х классов из всех регионов России и Беларуси. Олимпиада проводится с 2004 года. Это мероприятие – одна из визитных карточек Союзного государства.

Что дает эта олимпиада школьникам? Поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Инной Хайбуллиной, учителем русского языка и литературы гимназии № 56 Минска.

Какие бонусы даст олимпиада школьников Союзного государства белорусским учащимся? Рассказала учитель гимназии-1

В составе жюри – ученые-филологи России и Беларуси, представители высшей школы, учителя-практики, – рассказала преподаватель. – Это те люди, которые имеют возможность не только заниматься языком, но и наблюдать, как человек раскрывается в этом языке.

Инна Хайбуллина, учитель русского языка и литературы гимназии № 56 г. Минска:
Статус олимпиады Союзного государства высок, в нашей стране она приравнивается к международной олимпиаде со всеми вытекающими положительными последствиями.

Подробности в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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