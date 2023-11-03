Как быть, если нет документов на землю? Кадастровое агентство проводит бесплатные консультации

Новости Беларуси. Единый день бесплатного консультирования проводит 3 ноября Национальное кадастровое агентство. В рамках акции специалисты готовы ответить на вопросы о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель инициативы – правовое просвещение и обеспечение защиты законных интересов граждан. Например, собираясь принять в наследство деревенский дом, в котором десятилетия жило не одно поколение, некоторые семьи узнают об отсутствии документов на землю. Как поступить в этом или другом подобном случае, связанном с технической инвентаризацией, оценкой, установлением границ земельных участков?