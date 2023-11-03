Прямой эфир

Как быть, если нет документов на землю? Кадастровое агентство проводит бесплатные консультации

03 ноября 2023 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Единый день бесплатного консультирования проводит 3 ноября Национальное кадастровое агентство. В рамках акции специалисты готовы ответить на вопросы о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как быть, если нет документов на землю? Кадастровое агентство проводит бесплатные консультации-1

Цель инициативы – правовое просвещение и обеспечение защиты законных интересов граждан. Например, собираясь принять в наследство деревенский дом, в котором десятилетия жило не одно поколение, некоторые семьи узнают об отсутствии документов на землю. Как поступить в этом или другом подобном случае, связанном с технической инвентаризацией, оценкой, установлением границ земельных участков?

Как быть, если нет документов на землю? Кадастровое агентство проводит бесплатные консультации-4

Объяснить готовы в Национальном кадастровом агентстве, его филиалах и бюро в регионах. Контакты – на официальных сайтах территориальных организаций.

# Недвижимость # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларусь интеллектуальная» добралась до Москвы. На ВДНХ покажут достижения отечественной науки
03 ноября 2023 07:19

«Беларусь интеллектуальная» добралась до Москвы. На ВДНХ покажут достижения отечественной науки

Зеленский наконец понял, что США его «сливают» и никакой дружбы нет? Ответила Алёна Дзиодзина
03 ноября 2023 07:17

Зеленский наконец понял, что США его «сливают» и никакой дружбы нет? Ответила Алёна Дзиодзина

Что такое Оперативная таможня? Узнали интересные факты о молодом белорусском ведомстве
03 ноября 2023 07:16

Что такое Оперативная таможня? Узнали интересные факты о молодом белорусском ведомстве