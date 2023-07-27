Дни Псковской области стартуют в Витебске. Мероприятия продолжатся до конца недели

Поступательное развитие продолжает Беларусь в рамках Союзного государства с Россией. Состояние экономики хорошее, ожидается рост по итогам года, товарооборот солидный. Перспективы сотрудничества обсуждались в конце прошлой и начале этой недели в Санкт-Петербурге на встрече лидеров стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко завершил поездку в Россию. Собрали самое важное Александр Лукашенко предложил поручить правительствам продумать соответствующий план на перспективу. Его суть – опора на собственные силы. А фундамент союза Беларуси и России – взаимодействие регионов. Дни Псковской области начинаются сегодня, 27 июля, в Витебске. В деловой программе несколько пунктов. Речь пойдет о сотрудничестве торгово-промышленных палат, экспортно ориентированные предприятия проведут переговоры.