«Раньше это было на улице». Как мошенники через интернет втягивают подростков в криминал?
Интернет и соцсети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а у страха остаться без гаджета появился специальный термин – номофобия. Никого не удивляют люди, которые часами залипают в экран, не обращая внимания на реальность вокруг них. Одно дело, когда это взрослые, но если речь идет о детях? О том, можно ли понять, какую жизнь ведет ребенок по ту сторону экрана, и как защитить его от дурного влияния интернета, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Мария Таловыря, адвокат:
Если мы обратимся к криминальным сводкам, что сейчас как раз таки весь объем преступлений, которые раньше, казалось, могут совершаться или нет – те же мошеннические действия, преступления против здоровья населения, я имею ввиду распространение наркотических средств, психотропных веществ…
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Раньше этого не было, Мария?
Мария Таловыря:
Это через интернет сейчас настолько работает.
Алеся Лакина:
Раньше это было на улице.
Мария Таловыря:
Помимо того, что вовлекаются несовершеннолетние дети в процесс, организованный группой, они даже могут не подозревать. Ребенок 13-14 лет может не подозревать.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что делают мошенники? Скажите, какие трюки он использует, чтобы завлечь ребенка?
Мария Таловыря:
Элементарный пример. Instagram, рекламка о легком заработке: вам всего лишь нужно привести нам одного человека, который, например, оформит в банке на свое имя кредитную карту.
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