«Раньше это было на улице». Как мошенники через интернет втягивают подростков в криминал?

Интернет и соцсети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а у страха остаться без гаджета появился специальный термин – номофобия. Никого не удивляют люди, которые часами залипают в экран, не обращая внимания на реальность вокруг них. Одно дело, когда это взрослые, но если речь идет о детях? О том, можно ли понять, какую жизнь ведет ребенок по ту сторону экрана, и как защитить его от дурного влияния интернета, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Мария Таловыря, адвокат:

Если мы обратимся к криминальным сводкам, что сейчас как раз таки весь объем преступлений, которые раньше, казалось, могут совершаться или нет – те же мошеннические действия, преступления против здоровья населения, я имею ввиду распространение наркотических средств, психотропных веществ…

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Раньше этого не было, Мария?

Мария Таловыря:

Это через интернет сейчас настолько работает.

Алеся Лакина:

Раньше это было на улице.