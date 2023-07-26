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«Раньше это было на улице». Как мошенники через интернет втягивают подростков в криминал?

26 июля 2023 20:19
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Интернет и соцсети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а у страха остаться без гаджета появился специальный термин – номофобия. Никого не удивляют люди, которые часами залипают в экран, не обращая внимания на реальность вокруг них. Одно дело, когда это взрослые, но если речь идет о детях? О том, можно ли понять, какую жизнь ведет ребенок по ту сторону экрана, и как защитить его от дурного влияния интернета, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Раньше это было на улице». Как мошенники через интернет втягивают подростков в криминал?-1

Мария Таловыря, адвокат:
Если мы обратимся к криминальным сводкам, что сейчас как раз таки весь объем преступлений, которые раньше, казалось, могут совершаться или нет – те же мошеннические действия, преступления против здоровья населения, я имею ввиду распространение наркотических средств, психотропных веществ…

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Раньше этого не было, Мария?

Мария Таловыря:
Это через интернет сейчас настолько работает.

Алеся Лакина:
Раньше это было на улице.

«Раньше это было на улице». Как мошенники через интернет втягивают подростков в криминал?-4

Мария Таловыря:
Помимо того, что вовлекаются несовершеннолетние дети в процесс, организованный группой, они даже могут не подозревать. Ребенок 13-14 лет может не подозревать.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что делают мошенники? Скажите, какие трюки он использует, чтобы завлечь ребенка?

Мария Таловыря:
Элементарный пример. Instagram, рекламка о легком заработке: вам всего лишь нужно привести нам одного человека, который, например, оформит в банке на свое имя кредитную карту.

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# Интернет # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито # Фотофакт

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