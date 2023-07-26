Кто воюет за Украину в СВО и как некоторым удаётся откосить от армии? Рассказал Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Украинская пропаганда строится на том, что вот орки, быдло, мародеры, грабители, насильники. То есть вот показать просто наших военных – вот это очень важно. То есть получить простые, человечные ответы на те вопросы, которые сегодня все задают. И на гражданке, и там. Наши военные, я думаю, тоже с интересом бы посмотрели на этот взгляд. Но что зацепило особенно – это вот эти три категории военных с той стороны. Если грубо посчитать, третья категория (мобилизованная) – это процентов 80. 20 % – это отбитые националисты, которые шли туда добровольцами, это люди, которые проходили АТО до этого. Если посчитать по силовым структурам украинским количество людей, которые АТО прошли еще до начала военной операции – это 400 тысяч человек, то есть вот это был костяк их добровольцев на момент начала операции, поэтому не надо удивляться, откуда они взялись все, их тоже готовили, их взяли кровью, это люди, которые понимали, что в случае поражения Украины у них что-то спросят. Как минимум это будет ответственность уголовная за участие в АТО, и вот такие у них добровольцы, остальные люди – их гонят, как мясо.

Там построена такая система, что от нее можно откупиться, можно убежать, но только если у тебя есть деньги. Посмотрите, как там сегодня судят военкомов. Одесского военкома, еще кого-то. Нашли одного козла отпущения, я думаю, там вся Украина такая же. Зарабатываются большие деньги на отсрочках от армии. И, конечно, вот те, кто откосить не смог – это именно бедное, простое русскоязычное население, вот его кидают в это самое пекло. Чего они хотят? Чтобы вся центральная Украина превратилась в этот один Артемовск. Вот такие штурмы, которые уничтожают там все, где все заминировано, все разрушено, где непонятно, как жить потом. Это их цель 2-3 года войны. Я думаю, что так и будет.

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