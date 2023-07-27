В Беларуси складываются благоприятные условия для урожая картофеля

Новости Беларуси. Хозяйства включились в массовую уборку зерновых, выглядят хорошо и картофельные поля. Несмотря на засушливые май и июнь, по оценкам специалистов, условия для формирования урожая этого важного продукта в Беларуси складываются благоприятно. В Белгидромете подсчитали, что к концу июля от 10 % до 40 % клубней выросли до нужного объема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более того, их средняя масса под одним кустом на конец второй декады даже несколько превышает уровень прошлых лет на аналогичную дату. Прогнозируемые дожди поддержат в почве достаточную влажность. Но стоит обратить внимание, что эти же осадки на полях, не прошедших необходимую обработку, могут спровоцировать появление болезней.