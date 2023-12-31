Дмитрий Стрешинский о теробороне: за прошедший учебный год проведено 1080 мероприятий на различном уровне

Хотелось бы в новогоднюю ночь забыть об угрозах и вызовах, которым противостояли в 2023-м. И наверняка с нами солидарны во многих уголках планеты. Но год заставил белорусов остро чувствовать время, учиться, готовиться и рассчитывать на себя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ситуация, которая складывалась вокруг Беларуси, не оставляла вариантов.

В 2023 году народные отряды получили закрепление на законодательном уровне. Так, в отряды могут войти добровольцы из числа военнообязанных или тех, кого не призовут на военную службу по мобилизации. Немаловажно состояние здоровья, ведь придется выполнять задачи по обеспечению военного положения. Хочешь мира, готовься к войне. Как народное ополчение укрепляло тылы Беларуси в 2023-м?

Дмитрий Стрешинский, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Принятые правовые акты обеспечат законодательную основу для формирования, подготовки и выполнения задач по предназначению силами народного ополчения. Хотя всенародный характер защиты своей земли для белорусов явление не новое. Более 20 лет в стране существуют отряды теробороны. Именно они, если вспыхнет, будут защищать важные объекты и вместе с кадровыми военными бороться против диверсионных групп. Украинский конфликт оголил эти угрозы. Поэтому боевой подготовке территориалов в уходящем году уделяли особое внимание. Масштабные учения по всей стране.

Дмитрий Стрешинский:

Развитие системы подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск в прошедшем учебном году направлялось на обучение должностных лиц навыкам и умениям руководить процессами формирования территориальных войск, а также управлять воинскими частями территориальных войск на этапах подготовки и выполнения задач по предназначению. В течение прошедшего учебного года проведено 1 080 мероприятий на различном уровне.