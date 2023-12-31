Новогодний фестиваль закаливания состоялся в минском парке Победы. Самые смелые окунулись в Свислочь

Новости Беларуси. В минском парке Победы 31 декабря прошел новогодний фестиваль закаливания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил около полусотни отважных белорусов. Участники должны были преодолеть дистанцию на выбор: 2, 5, 10 и даже 15 километров.

После чего тут уже по желанию можно было окунуться в Свислочь, а после согреться в бане.

Наталья Шидловская:

Получаю кайф, удовольствие от этого. Это бесплатно: и спорт, и тренировка, и энергия, и сила духа. Я вообще не боюсь заболеть, я очень закаленная после пяти лет тренировок.

Вероника Моисеева:

Бояться не стоит. Необходимо отбросить все сомнения, одеваться по погоде, бежать по ощущениям. Начинать бегать с небольших дистанций, прислушиваться к своему организму. Если дискомфортно, либо дистанцию уменьшить, либо одеться потеплее.