Хочешь мира, готовься к войне. Как народное ополчение укрепляло тылы Беларуси в 2023-м?

Хотелось бы в новогоднюю ночь забыть об угрозах и вызовах, которым противостояли в 2023-м. И наверняка с нами солидарны во многих уголках планеты. Но год заставил белорусов остро чувствовать время, учиться, готовиться и рассчитывать на себя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ситуация, которая складывалась вокруг Беларуси, не оставляла вариантов. Напряжение росло на южных рубежах, где Украина разместила часть войск, минировала территории и проводила учения. Неспокойно было и на западе. Польша то и дело угрожала развязать конфликт, усиливала военный контингент и организовывала маневры, характер которых большинство экспертов оценивало как наступательный. Беларусь брали в тиски, и это заставляло готовится к худшему.

Белорусская армия укреплялась и пополнялась новыми видами вооружений. В 2023 году на боевое дежурство заступил новейшие ЗРК «Тор-М2К». Летом в Беларусь прибыли российские вертолеты Ми-35. А в конце осени и комплексы «Полонез-М» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Как заявил на неделе председатель Госкомвоенпрома Беларуси, с 2020 года наши Вооруженные Силы приняли на вооружение 34 вида оружия. В этом году в армию поступило пять новых образцов отечественного производства, которые были сделаны с нуля или модернизированы. И вишенкой на торте стало размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Как мы уже поняли, процесс передачи завершился осенью, а сейчас наши военные совершенствуют навыки управления такого рода оружием.

Но эта тема била медиарейтинги и держала в тонусе наших соседей весь год. Александру Лукашенко много раз приходилось расставлять точки над i, но ответы всегда звучали, причем предельно ясно и четко. Нам нужно ядерное оружие, чтобы ни у кого не возникало желания воевать с нами. Это фактор сдерживания. А в случае агрессии, поверьте, рука не дрогнет. На этом фоне у многих заиграли патриотические чувства. Белорусы передавали дроны на нужды армии. Мы вспомнили о народном ополчении. Эти добровольческие военизированные формирования зародились еще в Великую Отечественную, но снова стали актуальны. А сколько прошло сборов и учений теробороны? И это все не об устрашении и нападении. Опять же, возвращается к принципу: хочешь мира, готовься к войне. Что это значит на практике и как мы укрепляли тылы в 2023-м, расскажет Глеб Прокофьев.

Небольшая деревня в Минской области – население всего 3 тысячи человек. Зимние вечера в Гливине привыкли проводить вместе. И вот и за несколько часов до Нового года собрались за общим столом: подвести итоги 2023-го. А он выдался боевым во всех смыслах. Жители родной поселок взяли под личную защиту – здесь создали отряд народного ополчения. Впервые за 80 послевоенных лет.

Сергей Щепко, боец Гливинского отряда народного ополчения:

Я здесь родился, живу здесь. Это мой дом, семья моя здесь. Постоянно наготове, если понадобится.

Александр Свирский, боец Гливинского отряда народного ополчения:

Я думаю, что мужчина каждый должен защитить свой дом и свое население. Служил при Союзе в военно-морском флоте, я умею обращаться с оружием. Дмитрий Стрешинский о теробороне: за прошедший учебный год проведено 1080 мероприятий на различном уровне. В рядах гливинского отряда 25 человек, еще пять – запасные. В одном строю – работники сельского хозяйства, охотники, учителя и пенсионеры. И каждый независимо от профессии и возраста готов встать на защиту дома, родных и соседей, если ситуация того потребует.

Павел Савин, боец Гливинского отряда народного ополчения:

У меня брательник военный, отставник, как сейчас говорится. И собирались, разговаривали все. И зашел разговор такой, он говорит: в случае чего, я пойду самый первый туда.

Дмитрий Летник, боец Гливинского отряда народного ополчения:

Там стреляют, там стреляют, а мы должны охранять себя, защищать деревню, свой дом, соседа. «Мы взяли все лучшее». Как оборудованы укрепрайоны и узлы сопротивления в Беларуси? Такие отряды – очередной шаг к укреплению нашей безопасности. Ведь кто, как не местные жители, знают свое село, город или район – а это само по себе огромное преимущество. Но далеко не все. Обращение с оружием, физическая подготовка и боевая выкладка – каждый ополченец с усердием оттачивает необходимые навыки.