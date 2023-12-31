Олег Романов: стране нужны законы, которые позволят раскрепостить инициативу граждан

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». На каком этапе находится партийное строительство в Беларуси? Никита Рачиловский, СТВ:

Олег Александрович, здравствуйте. Уже состоялись съезды всех политических партий. Как завершилось партийное строительство к концу года, завершилось ли оно и к чему мы в целом пришли?

Олег Романов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Действительно, все политические партии, зарегистрированные в нашей стране, провели съезды. Съезды проводились по требованию закона. И на своих съездах партии выдвинули своих членов в качестве кандидатов в депутаты Палаты представителей национального собрания. Это очень значимое событие для политической жизни. Впервые партии являются субъектами выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей. И в дальнейшем, если члены политических партий победят на выборах в своих округах, то они смогут влиять на повестку дня Палаты представителей, влиять на принимаемые законы, формируя, например, депутатские группы. И это очень важно. Если говорить о политическом строительстве, то я думаю, что этот процесс находится в активной фазе. Он еще далеко не завершен. Конечно, партии зарегистрированы. Партии построили свои региональные структуры, приняли уставы и программы – все это у партии есть. Однако впереди самое важное – впереди обретение своего лица. То, о чем говорил Президент на встрече с руководителями политических партий, нахождение своей ниши в партийном и политическом пространстве нашей страны, заявление о себе, как о влиятельной политической силе, которой доверяют люди. А вот эту работу нам еще предстоит провести.

Чем занимается партия «Белая Русь» и какую работу она проделала за 2023-й? Никита Рачиловский:

А чем сегодня занимается партия «Белая Русь», какая работа была проделана за 2023 год и какие планы на 2024-й? Олег Романов:

Если говорить о 2023 годе, то это был год становления. Мы провели учредительный съезд. Нас зарегистрировал Министерство юстиции в качестве действующей политической партии. Мы строили свои региональные структуры, наращивали численность членов партии. И самое главное, что искали свое место в политической жизни. На сегодня это место нами определяется как политическое просвещение и формирование политической культуры общества. Конечно, политическая партия «Белая Русь» занимается и множеством других проектов. Но в целом мы видим себя как умную силу, как силу, которая порождает новое знание и доводит это знание до членов белорусского общества, до наших граждан. С моей точки зрения, это принципиально важно. Ведь истинное знание о мире – это основа правильных действий, это основа верного выбора в ситуации свободного выбора. И именно этим формированием истинного знания, объективного знания о мире будет заниматься политическая партия. На это нацелен целый ряд проектов, которые уже реализуются нашей партией и которые мы еще планируем реализовать в следующем и последующих годах. В чем отличие идеологий между политическими партиями? Никита Рачиловский:

В чем отличие идеологии между политическими партиями?

Олег Романов:

Действительно, каждая политическая партия в нашей стране имеет свою идеологию. И идеологии ранее существовавших и продолжающих существовать партий, будь то Коммунистическая, Либерально-демократическая, или Партия труда и справедливости, они более или менее определены. Это коммунистическая идеология, это идеология либерализма, хотя с существенными изменениями в условиях современности. Эта идеология социал-демократии для Партии труда и справедливости, что касается нашей идеологии, идеологии партии «Белая Русь», то мы можем ее охарактеризовать в первом приближении как просвещенный консерватизм. Что это означает? Это не означает то, что мы цепляемся за старое, тащим из прошлого, все, что ни попадя в настоящее будущее. Нет. Просвещенный консерватизм состоит в том, что мы бережем те основания, незыблемые основания, на которых строились и существуют, развиваются белорусская нация, белорусский народ. К их числу относятся историческая память, традиционная семья, честный труд и уважение к человеку труда. То есть все то, на чем от века строилось, развивалось, держалась белорусское общество, белорусская культура, и сбережением этих метафизических и изначальных оснований белорусской культуры и занимается Белорусская партия «Белая Русь». В этом ее принципиально отличие от других политических партий.

Насколько готова партия «Белая Русь» к электоральной кампании Никита Рачиловский:

А насколько готовы политические партии к предстоящей электоральный кампании? Олег Романов:

Все политические партии готовились к электоральной кампании. В частности, наша партия занималась тем, что создала всю необходимую нормативную базу для участия в предстоящей электоральной кампании. Мы создали республиканский штаб по организации и координации действий в ходе электоральной кампании. И активно взаимодействуем со всеми органами, государствами в том числе органами, которые занимаются проведением избирательной кампании. Если говорить конкретно о том, что мы делаем, то в первую очередь это выдвижение кандидатов в депутаты разного уровня. Белорусская партия «Белая Русь» выдвинула своих членов в качестве кандидатов в депутаты местных Советов, кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Также наши активисты будут представлены в избирательных комиссиях разного уровня: от участковых до окружных. Также мы формируем пул наблюдателей на избирательных участках, которые будут осуществлять так называемое национальное наблюдение, будут национальными наблюдателями. И это говорит о том, что партия «Белая Русь» широко и полно принимает участие в избирательной кампании.

Какую работу проделал Совет Республики в 2023-м и какие планы на 2024-й? Никита Рачиловский:

Какие основные вехи работы и мероприятия Совета Республики вы бы отметили в этом году и какие планы на предстоящий год? Олег Романов:

2023 год был для Совета Республики временем очень насыщенной и плодотворной работы. Во-первых, это была активная законодательная деятельность. Совет Республики одобрил целый ряд законопроектов, которые носят системообразующий характер для правой системы Республики Беларусь и в целом для белорусского государства. Это основные кодексы: Гражданские, Гражданский процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс об образовании. Был принят целый ряд новых законов, которые заработали в нашей стране и которые сейчас определяют ее развитие. Это закон о политических партиях и общественных объединениях, закон о гражданском обществе, законов о Всебелорусском народном собрании. И эти законы меняют облик белорусского государства и гражданского общества. Они иначе развиваются, они иначе взаимодействуют друг с другом. И это говорит о том, что сейчас политическая система, благодаря в том числе деятельности Совета Республики, выходит на качественно новый, более высокий уровень своего развития.