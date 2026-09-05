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Новости по тегу #Дмитрий Стрешинский

Около 800 курсантов Военной академии Беларуси приняли присягу
05 сентября 2026 11:21

Около 800 курсантов Военной академии Беларуси приняли присягу

В Военной академии Беларуси прошел юбилейный 40-й выпуск младших офицеров
26 апреля 2026 08:13

В Военной академии Беларуси прошел юбилейный 40-й выпуск младших офицеров

В Осиповичском гарнизоне прошёл учебно-методический сбор
13 ноября 2025 07:34

В Осиповичском гарнизоне прошёл учебно-методический сбор

Дмитрий Стрешинский о теробороне: за прошедший учебный год проведено 1080 мероприятий на различном уровне
31 декабря 2023 17:17

Дмитрий Стрешинский о теробороне: за прошедший учебный год проведено 1080 мероприятий на различном уровне