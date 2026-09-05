Новости по тегу #Дмитрий Стрешинский

Защита Отечества начинается с первого и самого важного шага – клятвы на верность Родине. 5 сентября в Военной академии сотни первокурсников приняли присягу.
Каждый из выпускников осознает важность офицерского звания и ответственность перед страной. Все они прошли курсы подготовки. И теперь могут гордиться почетными званиями.
Офицеры на практике отточили детали правильной организации службы, исключающей опасность для подчиненных.
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