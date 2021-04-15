Исполнить песню на военную тематику. Интернет-челлендж «Песни Победы» проходит в Беларуси: вот правила участия

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации БРСМ:

Тема Великой Победы очень актуальная и дорога сердцу каждого. Поэтому через такой интернет-челлендж, через молодежную форму работы мы хотим еще раз напомнить ребятам, какой ценой нам досталась Победа, Победа над врагом. И тем самым вспомнить те времена, сказать слова благодарности всем ветераном, всем победителям и освободителям Республики Беларусь, чтобы это осталось в памяти и оставалось на века и передавалось из поколения в поколения.