Исполнить песню на военную тематику. Интернет-челлендж «Песни Победы» проходит в Беларуси: вот правила участия

Новости Беларуси. Интернет-челлендж «Песни Победы» стартовал в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стать участником проекта может любой, записав видеоролик на военную тематику.
Новости Беларуси. Интернет-челлендж «Песни Победы» стартовал в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стать участником проекта может любой, записав видеоролик на военную тематику.
Главное условие – исполнить две песни, одна из которых – в современном формате.
Организаторы не ограничивают творчество желающих принять участие: выступать можно сольно, а также в составе целого коллектива, в том числе из разных регионов Беларуси.
Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации БРСМ:
Тема Великой Победы очень актуальная и дорога сердцу каждого. Поэтому через такой интернет-челлендж, через молодежную форму работы мы хотим еще раз напомнить ребятам, какой ценой нам досталась Победа, Победа над врагом. И тем самым вспомнить те времена, сказать слова благодарности всем ветераном, всем победителям и освободителям Республики Беларусь, чтобы это осталось в памяти и оставалось на века и передавалось из поколения в поколения.
Заявки принимаются до конца апреля. Видеоролики можно разместить в социальных сетях с хештегами «БРСМ», «Песни Победы», «Беларусь помнит», «Молодежь помнит». Лучшие опубликуют в День Победы 9 мая.