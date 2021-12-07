«Мы смогли разработать тончайшие методы диагностики». Вот как в Беларуси поддерживают детей с аутизмом

Проблема аутизма как никогда актуальна. Только в Беларуси более двух тысяч людей страдают от такого недуга. Расстройство психики проявляется с первых месяцев жизни и с каждым годом набирает обороты.

Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:

Есть диагноз аутизм, а есть расстройство аутистического спектра. Это более широкое понятие, включает в себя различные нарушения, которые могут быть связаны с отсутствием речи. Невозможно выделить главные симптомы аутизма. У каждого малыша заболевание может проявляться самым различным образом. Важно понимать одно: любые реакции ребенка, которые кажутся родителям странными, должны привести к врачу. Наталия Громова:

Обязательно нужна консультация педиатра, невролога и психиатра. Это необходимо, чтобы разобраться в нарушениях, которые имеются у ребенка.

Информирование – верный друг в борьбе с недугом. Для родителей детей с нарушениями психиатрической сферы РПНЦ психического здоровья разрабатывает программу, под названием «Школа родительских компетенций». Наталия Громова:

Программа будет включать три блока. Как нам видится, самых важных. Мы будем начинать с того, что родителям объяснять, что такое семья, что такое семейная система, как влияет отношение взрослых людей на то, каким растет ребенок. Вторым блоком в этой программе будет выступать замечательная часть, которая будет объяснять, что такое психиатрические нарушения, какая у них симптоматика, какие клинические проявления, как правильно вести себя при том или ином нарушении. Третий блок будет включать самый важный вопрос для любого родителя: что в этой ситуации делать.

Ранняя диагностика и правильно подобранный курс реабилитации дают свои плоды. В Беларуси осуществляется весь комплекс мер по лечению и социальной адаптации аутичных детей. Наталия Громова:

Разработаны как медицинские методы лечения (психотерапевтические), так и психокоррекционные мероприятия.

Татьяна Докукина, заместитель директора по научной работе РНПЦ психического здоровья:

Мы смогли разработать тончайшие методы диагностики, которые относятся к генетике, нейрофизиологии, и разработать методы лечения, это транскраниальная магнитная стимуляция, транскраниальная микрополяризация, биоакустическая синхронизация. Ее часто называют БАК. По всем этим методикам утверждены инструкции по применению. То есть метод утвержден Министерством здравоохранения. В нашей стране для детей с аутизмом создаются специальные образовательные маршруты. У ребят есть возможность получить профессию. Но, конечно, для того, чтобы люди с особенностями развития могли быть социально адаптированы, важна не только поддержка госструктур, но и понимание близких.

Наталия Громова:

Любой человек, столкнувшись с проблемой, испытывает стресс. Первая стадия стресса – это отрицание. Каждому родителю хочется видеть своего ребенка здоровым и счастливым. Важно на данном этапе принятие болезни ребенка, только тогда возможна конструктивная беседа, лечение, помощь ребенку.

Татьяна Докукина:

Одни медики не справятся без помощи родителей. Главный аспект работы – партнерские отношения с родителями, с семьей ребенка. Только в таком тандеме можно достигнуть успеха. Приятно видеть полноценные семьи, где и папа, и мама уделяют ребенку внимание. Мы можем их наблюдать в динамике, корректировать лечение. Как правило, такие ситуации приносят положительный эффект.