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Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»

24 июня 2024 13:11
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

В гостях – Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.

Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-1

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович!

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, спасибо, что приехали к нам!

Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-4

Дмитрий Шевцов:
Вот что мы есть будем, люди дорогие?

Александр Осенко:
Конечно, это не дичь, это не перепела. Почему медик?

Дмитрий Шевцов:
За компанию!

Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-7

Александр Осенко:
Маленький лайфхак: ножницы.

Дмитрий Шевцов:
То есть вы тоже хотели доктором быть?

Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
У нас есть тут дартс.

Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-13

Дмитрий Шевцов:
Работающий в ковидном отделении является самым защищенным от ковида. Мужчины и женщины живут в разных условиях? Нет.

Александр Осенко:
Просто мы их бережем.

Дмитрий Шевцов:
Опять же сгораем на работе.

Александр Осенко:
Да!

Дмитрий Шевцов:
Делайте такие упражнения каждые выходные, когда вы выезжаете на природу.

Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-16

Давайте посмотрим, что же у нас получилось. О, Боже!

Александр Осенко:
Крылышки оторвать ей надо!

Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-19

Дмитрий Шевцов:
Это бесподобно! Это просто изумительно!

Смотрите 30 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # общество # Александр Осенко # Дмитрий Шевцов

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