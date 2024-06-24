Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Здравствуйте, спасибо, что приехали к нам!

Дмитрий Шевцов:

Вот что мы есть будем, люди дорогие?

Александр Осенко:

Конечно, это не дичь, это не перепела. Почему медик?

Дмитрий Шевцов:

За компанию!