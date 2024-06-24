Дмитрий Шевцов о детях Донбасса, Красном Кресте и санкциях Запада. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
В гостях – Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.
Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович!
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, спасибо, что приехали к нам!
Дмитрий Шевцов:
Вот что мы есть будем, люди дорогие?
Александр Осенко:
Конечно, это не дичь, это не перепела. Почему медик?
Дмитрий Шевцов:
За компанию!
Александр Осенко:
Маленький лайфхак: ножницы.
Дмитрий Шевцов:
То есть вы тоже хотели доктором быть?
Александр Осенко:
У нас есть тут дартс.
Дмитрий Шевцов:
Работающий в ковидном отделении является самым защищенным от ковида. Мужчины и женщины живут в разных условиях? Нет.
Александр Осенко:
Просто мы их бережем.
Дмитрий Шевцов:
Опять же сгораем на работе.
Александр Осенко:
Да!
Дмитрий Шевцов:
Делайте такие упражнения каждые выходные, когда вы выезжаете на природу.
Давайте посмотрим, что же у нас получилось. О, Боже!
Александр Осенко:
Крылышки оторвать ей надо!
Дмитрий Шевцов:
Это бесподобно! Это просто изумительно!
Смотрите 30 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».