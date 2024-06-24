Профсоюзы Гродненской области начали сбор средств на ремонт мемориала в Мостах

Сохраним память общими усилиями. Профсоюзы Гродненской области в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков запустили бумеранг добра: открыли сбор средств на ремонт мемориала в Мостах, где захоронены 855 погибших красноармейцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воины, которые покоятся в этой братской могиле, в июле 1944 года в ходе операции «Багратион» освобождали Мостовский район от гитлеровской оккупации. Подразделения трех армий 2-го Белорусского фронта вели ожесточенные бои с фашистами, форсировали Неман, отражали контратаки врага, демонстрировали мужество и героизм. За что 15 красноармейцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Среди них – старший лейтенант Василий Жуков, именем которого в городе теперь названы улица и школа. Немало солдат и офицеров полегли в боях за освобождение самих Мостов. Имена больше половины из них неизвестны. В благородном деле по восстановлению мемориала в Мостах предлагают принять участие всем неравнодушным людям.

Наталия Ганцевич, учитель истории Мостовской средней школы № 2 имени Героя Советского Союза В.П. Жукова:

В 1961 году здесь был установлен памятник и мемориальные плиты. Этот памятник мостовчане называли памятником Василию Петровичу Жукову, он похоронен именно здесь, в этой братской могиле. Этот памятник – это историко-культурная ценность, и имена погибших постоянно пополняются, поэтому, я думаю, память должна быть увековечена, а значит, нужно мемориальные плиты, которые есть у этого памятника, поменять, и внести непосредственно изменения для того, чтобы каждое имя каждого советского солдата было в памяти нашего белорусского народа.

В рамках поисковых работ в архивах ученикам и педагогам мостовских школ удалось установить 10 ранее неизвестных имен красноармейцев, захороненных в этой братской могиле. Теперь ведется поиск их родственников. К мемориалу ежегодно едут люди из разных уголков Беларуси и России, чтобы возложить цветы к обелиску и отдать дань памяти.

Наталья Охримович, председатель первичной профсоюзной организации Мостовского ЖКХ:

Вся область, все профсоюзные организации разного подчинения с охотой согласились поучаствовать в данной акции, финансирование уже начато, на расчетном счету собрано порядка 17 тысяч. Планируется для проведения текущего ремонта собрать 120 тысяч.