Эксперименты на витебских полях – учёные зонального института наблюдают за ростом озимого ячменя

Ученые продолжают работу над селекцией культур. Ведь за жатвой следует осенний сев. И сейчас самое время для экспериментов. Так, ученые Витебского зонального института наблюдают за ростом озимого ячменя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперимент на витебских полях проходит на 40 гектарах, где посеяли два сорта культуры. Один из них – отечественный «Буслик». В институте разработали технологический регламент по уходу: осенью – обязательная прополка, весной – внесение регуляторов роста и азотных подкормок, сейчас – обработка от вредителей. Уже скоро аграрии приступят к страде. Ранняя уборка позволит равномерно распределять силы, загрузку техники, а также в оптимальные сроки подготовить поля к севу озимого рапса.

Полина Минова, ведущий агроном Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

На данный момент на озимом ячмене наблюдается фаза восковой спелости, которая характеризуется пожелтением зерна, по консистенции зерно напоминает воск. При благоприятных условиях полная спелость наступит в течение 10-14 дней, по нашим оценкам, планируемая урожайность составит около 50 центнеров с гектара.