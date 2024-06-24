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Эксперименты на витебских полях – учёные зонального института наблюдают за ростом озимого ячменя

24 июня 2024 11:37
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Ученые продолжают работу над селекцией культур. Ведь за жатвой следует осенний сев. И сейчас самое время для экспериментов. Так, ученые Витебского зонального института наблюдают за ростом озимого ячменя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперименты на витебских полях – учёные зонального института наблюдают за ростом озимого ячменя-1

Эксперимент на витебских полях проходит на 40 гектарах, где посеяли два сорта культуры. Один из них – отечественный «Буслик». В институте разработали технологический регламент по уходу: осенью – обязательная прополка, весной – внесение регуляторов роста и азотных подкормок, сейчас – обработка от вредителей. Уже скоро аграрии приступят к страде. Ранняя уборка позволит равномерно распределять силы, загрузку техники, а также в оптимальные сроки подготовить поля к севу озимого рапса.

Эксперименты на витебских полях – учёные зонального института наблюдают за ростом озимого ячменя-4

Полина Минова, ведущий агроном Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:
На данный момент на озимом ячмене наблюдается фаза восковой спелости, которая характеризуется пожелтением зерна, по консистенции зерно напоминает воск. При благоприятных условиях полная спелость наступит в течение 10-14 дней, по нашим оценкам, планируемая урожайность составит около 50 центнеров с гектара.

Эксперименты на витебских полях – учёные зонального института наблюдают за ростом озимого ячменя-7

Осенью научно-исследовательское учреждение приступит к еще одному эксперименту. На полях посеют три новых сорта озимого ячменя. Они отличаются большей зимоустойчивостью и меньше подвержены болезням. Напомним, задачу расширить посевы ячменя, который по количеству белка превосходит многие другие культуры, поставил глава государства. Такой подход позволит получить ранний урожай и обеспечить животноводство ценными кормами.

# Сельское хозяйство # общество

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