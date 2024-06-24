Аграрии Беларуси намолотили 25 тыс. тонн озимого ячменя

Аграрии уже намолотили 25 тысяч тонн озимого ячменя. В 2024-м жатва началась необычайно рано. Год назад в это время к уборке еще не приступали. Раннему созреванию урожая способствовал теплый май. В лидерах аграрии Брестской области, они намолотили 18 тысяч тонн. Следом идут представители Гродненского и Гомельского регионов. Первое «золото полей» убрали и аграрии Минщины – в закромах более тысячи тон. А вот в Витебской и Могилевской областях к жатве пока не приступили. Площади озимого ячменя с каждым годом растут. В 2024-м они занимают 265 тысяч гектаров. Пока убрано 2 % от всех площадей.