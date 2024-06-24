Прямой эфир

Аграрии Беларуси намолотили 25 тыс. тонн озимого ячменя

24 июня 2024 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Богатый урожай – залог продовольственной безопасности. Об этом труженики села знают не понаслышке. Страда в Беларуси набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси намолотили 25 тыс. тонн озимого ячменя-1

Аграрии уже намолотили 25 тысяч тонн озимого ячменя. В 2024-м жатва началась необычайно рано. Год назад в это время к уборке еще не приступали. Раннему созреванию урожая способствовал теплый май. В лидерах аграрии Брестской области, они намолотили 18 тысяч тонн. Следом идут представители Гродненского и Гомельского регионов. Первое «золото полей» убрали и аграрии Минщины – в закромах более тысячи тон. А вот в Витебской и Могилевской областях к жатве пока не приступили. Площади озимого ячменя с каждым годом растут. В 2024-м они занимают 265 тысяч гектаров. Пока убрано 2 % от всех площадей.

# Уборочная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация Ленинградской области возложила цветы и венки к монументу Победы
24 июня 2024 10:35

Делегация Ленинградской области возложила цветы и венки к монументу Победы

Лукашенко – губернатору Ленобласти: сегодня нам нужно говорить уже о 2 миллиардах товарооборота
24 июня 2024 10:34

Лукашенко – губернатору Ленобласти: сегодня нам нужно говорить уже о 2 миллиардах товарооборота

В Беларуси подвели итоги смотра-конкурса среди участковых инспекторов и инспекторов ИДН
24 июня 2024 08:34

В Беларуси подвели итоги смотра-конкурса среди участковых инспекторов и инспекторов ИДН