Дмитрий Пиневич: «Видим если не всплеск, то по крайней мере рост количества вакцинированных»

Ханс Клюге в Беларуси: мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов – читать здесь .

Новости Беларуси. Следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации с коронавирусом. Об этом 14 октября заявил Александр Лукашенко, встречаясь с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцинация – извечный источник скептицизма. Но когда дело касается новых опасных вирусов, ВОЗ рекомендует полагаться на специалистов. В Беларуси вакцинация против COVID-19 продолжается. Привиты уже 82 % медиков, более 50 % учителей и четверть работников социальной, транспортной и культурной сфер. Более 850 пунктов работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, здравпунктах предприятий, территориальных центрах соцобслуживания и метро. При этом к уже существующему перечню препаратов в перспективе могут добавиться и вакцины других производителей.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы видим если не всплеск, то по крайней мере рост количества вакцинированных. Мы смотрим в большей степени по тем, кто прошел вакцинацию первым компонентом, фактически 2,5 миллиона уже вакцинированы. И цифры второго компонента, тех, кто проходит полный цикл вакцинации, увеличиваются хорошими темпами. В стране есть инактивированные вакцины, есть и векторные.

Сейчас стоимость вакцин на рынке в той же системе COVAX уменьшается. Возможно, мы можем рассматривать в дальнейшем и расширение этого спектра вакцин.

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