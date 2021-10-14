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Со «Стрелой» под звуки оркестра. Посмотрите, какую акцию минская милиция провела ко Дню матери

14 октября 2021 17:06
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Новости Беларуси. Министерство внутренних дел провело необычный флешмоб ко Дню матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со «Стрелой» под звуки оркестра. Посмотрите, какую акцию минская милиция провела ко Дню матери-1

Мама – это все. Это мир.

Со «Стрелой» под звуки оркестра. Посмотрите, какую акцию минская милиция провела ко Дню матери-4

Счастье.

Со «Стрелой» под звуки оркестра. Посмотрите, какую акцию минская милиция провела ко Дню матери-7

Это жизнь на планете.

Представительниц ведомственных госпиталя, поликлиники и Министерства внутренних дел у входа встречали с цветами и музыкой. Заслуженный коллектив духового оркестра ГУВД Минска расположился здесь еще до рассвета. А курсанты Специализированного лицея МВД, некоторые из них в костюмах ростовых кукол, всем сотрудницам дарили розы.

Со «Стрелой» под звуки оркестра. Посмотрите, какую акцию минская милиция провела ко Дню матери-10

Сын поздравлял. Конечно же, очень приятно. Это всегда у нас традиционные открытки с Днем матери. Конечно, обнимашки. И пожелал мне скорейшего возвращения домой в честь праздника.

Со «Стрелой» под звуки оркестра. Посмотрите, какую акцию минская милиция провела ко Дню матери-13

Самое главное в жизни – это любовь. Любовь к матери, родине, окружающим. И красной линией – наши дорогие мамы, которых мы поздравляем с праздником.

Со «Стрелой» под звуки оркестра. Посмотрите, какую акцию минская милиция провела ко Дню матери-16

Теплые слова поздравлений и искренние улыбки застали прохожих и возле здания Министерства внутренних дел. Не заметить эту акцию было невозможно: площадка перед зданием сверкала красно-синими огнями милицейских мотоциклов. К поздравлениям присоединился и Союз женщин МВД.

# Праздничные даты # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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