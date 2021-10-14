Со «Стрелой» под звуки оркестра. Посмотрите, какую акцию минская милиция провела ко Дню матери

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел провело необычный флешмоб ко Дню матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мама – это все. Это мир.

Счастье.

Это жизнь на планете. Представительниц ведомственных госпиталя, поликлиники и Министерства внутренних дел у входа встречали с цветами и музыкой. Заслуженный коллектив духового оркестра ГУВД Минска расположился здесь еще до рассвета. А курсанты Специализированного лицея МВД, некоторые из них в костюмах ростовых кукол, всем сотрудницам дарили розы.

Сын поздравлял. Конечно же, очень приятно. Это всегда у нас традиционные открытки с Днем матери. Конечно, обнимашки. И пожелал мне скорейшего возвращения домой в честь праздника.

Самое главное в жизни – это любовь. Любовь к матери, родине, окружающим. И красной линией – наши дорогие мамы, которых мы поздравляем с праздником.