Александр Лукашенко: не надо забывать, что у нас болеют в гораздо большем объёме другими заболеваниями

Очередная волна COVID-19 не миновала и нашу страну, однако свой механизм борьбы с вирусом разработан. Контроль за эпидситуацией в Беларуси – непрерывный процесс. Но в тисках коронавируса непозволительной ошибкой было бы забывать о других болезнях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо забывать, что у нас люди болеют (и в гораздо большем объеме) другими заболеваниями, нежели нынешняя пандемия и COVID. И здесь мы получаем всяческую поддержку от вашей организации. В связи с этим я хочу, чтобы вы передали мои самые теплые слова благодарности Гебрейесусу [генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. – прим. ред.] и другим руководителям Всемирной организации здравоохранения за ту колоссальную поддержку, которую вы оказываете всему миру, в том числе и Беларуси.