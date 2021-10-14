Александр Лукашенко: не надо забывать, что у нас болеют в гораздо большем объёме другими заболеваниями
Новости Беларуси. Следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации с коронавирусом. Об этом 14 октября заявил Александр Лукашенко, встречаясь с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Обсуждались вызовы пандемии коронавируса и другие актуальные задачи здравоохранения.
Очередная волна COVID-19 не миновала и нашу страну, однако свой механизм борьбы с вирусом разработан. Контроль за эпидситуацией в Беларуси – непрерывный процесс. Но в тисках коронавируса непозволительной ошибкой было бы забывать о других болезнях.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо забывать, что у нас люди болеют (и в гораздо большем объеме) другими заболеваниями, нежели нынешняя пандемия и COVID. И здесь мы получаем всяческую поддержку от вашей организации. В связи с этим я хочу, чтобы вы передали мои самые теплые слова благодарности Гебрейесусу [генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. – прим. ред.] и другим руководителям Всемирной организации здравоохранения за ту колоссальную поддержку, которую вы оказываете всему миру, в том числе и Беларуси.