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Минздрав: к концу года Беларусь готова производить «Спутник V» по полному циклу

13 октября 2021 10:43
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Новости Беларуси. Речь о здоровье 280 миллионов жителей планеты идет 13 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забота о населении Содружества Независимых Государств – цель Совета по сотрудничеству в области здравоохранения.

Минздрав: к концу года Беларусь готова производить «Спутник V» по полному циклу-1

Трансфер технологий и разработок в здравоохранении стран Содружества наглядно подтверждают Беларусь и Россия. К концу 2021 года наша страна готова начать производство российской вакцины «Спутник V» по полному циклу. Об этом 13 октября заявил министр здравоохранения нашей страны. Названа и сумма направленная на доплаты медикам, работающим с COVID-19 в 2021 году – это 700 миллионов рублей.

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# Вакцинация # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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