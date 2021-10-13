Минздрав: к концу года Беларусь готова производить «Спутник V» по полному циклу

Новости Беларуси. Речь о здоровье 280 миллионов жителей планеты идет 13 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забота о населении Содружества Независимых Государств – цель Совета по сотрудничеству в области здравоохранения.

Трансфер технологий и разработок в здравоохранении стран Содружества наглядно подтверждают Беларусь и Россия. К концу 2021 года наша страна готова начать производство российской вакцины «Спутник V» по полному циклу. Об этом 13 октября заявил министр здравоохранения нашей страны. Названа и сумма направленная на доплаты медикам, работающим с COVID-19 в 2021 году – это 700 миллионов рублей.