Национальная библиотека, комбайн и космос – юные художники поделились своими ассоциациями с Беларусью

День Независимости – это особенный праздник, когда сердце наполняется гордостью за свою страну. Каким его увидели юные художники? С самого утра в студии СТВ работает пленэр «Моя Беларусь».

Чтобы выразить свою любовь к Родине через искусство, под открытым небом, среди природы и живописных городских пейзажей ребята творили свои художественные шедевры, наполняя холсты яркими красками. Ну и самое главное – теплом. Каждая картина – это маленькое послание о красоте нашей страны, ее богатой истории, культуре и природе.