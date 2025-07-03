Прямой эфир

Национальная библиотека, комбайн и космос – юные художники поделились своими ассоциациями с Беларусью

03 июля 2025 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День Независимости – это особенный праздник, когда сердце наполняется гордостью за свою страну. Каким его увидели юные художники? С самого утра в студии СТВ работает пленэр «Моя Беларусь».

Чтобы выразить свою любовь к Родине через искусство, под открытым небом, среди природы и живописных городских пейзажей ребята творили свои художественные шедевры, наполняя холсты яркими красками. Ну и самое главное – теплом. Каждая картина – это маленькое послание о красоте нашей страны, ее богатой истории, культуре и природе.

Что вдохновило юных художников на творчество и что отразили они в своих работах, узнаем непосредственно у них. Это Алиса, Аня и Ярослав.

Национальная библиотека, комбайн и космос – юные художники поделились своими ассоциациями с Беларусью-2

Екатерина Забенько, СТВ:
Расскажите, пожалуйста, о своих работах. Что вы на них хотели изобразить? Что вдохновило?

Алиса:
Я нарисовала комбайн, потому что сельскохозяйственная отрасль играет важную роль в экономике независимой Республики Беларусь. Машины помогают повысить урожайность.

Национальная библиотека, комбайн и космос – юные художники поделились своими ассоциациями с Беларусью-4

Екатерина Забенько:
Так, а ты что там нарисовал?

Ярослав:
Меня зовут Ярослав. Я нарисовал Национальную библиотеку.

Екатерина Забенько:
Какая она у тебя красивая получилась, разноцветная!

Ярослав:
Да, это ночью. Потому что это символ знаний, а в наше время без знаний ничего не возможно сделать. Еще форма библиотеки называется «алмаз». Это и символизирует то, что знания, прямо как алмаз, очень драгоценны.

Подробности в видео.

# Наши дети # День Независимости # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
50 тыс. сортов картошки существует в мире! Зачем так много? Поговорили с главой НПЦ по картофелеводству
03 июля 2025 16:13

50 тыс. сортов картошки существует в мире! Зачем так много? Поговорили с главой НПЦ по картофелеводству

Иностранец руководит белорусским хозяйством и снимает об этом блог – он из Ирана
03 июля 2025 15:15

Иностранец руководит белорусским хозяйством и снимает об этом блог – он из Ирана

Бои на мечах и военно-полевая кухня – во Фрунзенском районе Минска проходят масштабные гуляния
03 июля 2025 14:26

Бои на мечах и военно-полевая кухня – во Фрунзенском районе Минска проходят масштабные гуляния