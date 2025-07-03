Национальная библиотека, комбайн и космос – юные художники поделились своими ассоциациями с Беларусью
День Независимости – это особенный праздник, когда сердце наполняется гордостью за свою страну. Каким его увидели юные художники? С самого утра в студии СТВ работает пленэр «Моя Беларусь».
Чтобы выразить свою любовь к Родине через искусство, под открытым небом, среди природы и живописных городских пейзажей ребята творили свои художественные шедевры, наполняя холсты яркими красками. Ну и самое главное – теплом. Каждая картина – это маленькое послание о красоте нашей страны, ее богатой истории, культуре и природе.
Что вдохновило юных художников на творчество и что отразили они в своих работах, узнаем непосредственно у них. Это Алиса, Аня и Ярослав.
Екатерина Забенько, СТВ:
Расскажите, пожалуйста, о своих работах. Что вы на них хотели изобразить? Что вдохновило?
Алиса:
Я нарисовала комбайн, потому что сельскохозяйственная отрасль играет важную роль в экономике независимой Республики Беларусь. Машины помогают повысить урожайность.
Екатерина Забенько:
Так, а ты что там нарисовал?
Ярослав:
Меня зовут Ярослав. Я нарисовал Национальную библиотеку.
Екатерина Забенько:
Какая она у тебя красивая получилась, разноцветная!
Ярослав:
Да, это ночью. Потому что это символ знаний, а в наше время без знаний ничего не возможно сделать. Еще форма библиотеки называется «алмаз». Это и символизирует то, что знания, прямо как алмаз, очень драгоценны.
Подробности в видео.