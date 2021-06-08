Дмитрий Пантус: новинка, которая впервые будет представлена на выставке MILEX, – полностью белорусский БТР
Новости Беларуси. Производство вооружения и подготовка к предстоящей международной выставке MILEX. Работу военно-промышленного комплекса Беларуси 8 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у главы государства – вице-премьер Юрий Назаров и председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
Работают сегодня все предприятия Госкомвоенпрома стабильно. Это отметил Дмитрий Пантус во время общения с журналистами. Каких-то критических вопросов из-за введенных санкций у специалистов не возникает.
Александр Лукашенко: мы не собираемся кого-то побеждать, мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику
Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
Благодаря санкциям мы дополнительно провели работу по импортозамещению. На сегодняшний момент разработана и уже действует программа по импортозамещению на ближайшие три года. Работа в целом ГВПК сегодня стабильна. Главе государства было доложено о тех перспективных разработках, которые на сегодняшний момент реализуются, тех проектах, которые выходят уже на финишную прямую, в том числе, конечно, по ключевым проектам, по ракетостроению и по созданию различных видов вооружения. В частности, сегодня мы доложили о новинке, которая впервые будет представлена на выставке MILEX, – это полностью белорусский БТР производства и разработки Минского завода колесных тягачей. Наработки есть – работаем.
Что касается предстоящей международной выставки MILEX, то крупнейший смотр достижений оборонного сектора промышленности начнет работу 23 июня. Глава государства интересовался, что представит наша страна на форуме и кто из участников приедет в пандемийное время. Известно, что на выставке будет презентовано более 300 белорусских образцов. Большую часть из них покажут впервые.