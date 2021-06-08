Дмитрий Пантус: новинка, которая впервые будет представлена на выставке MILEX, – полностью белорусский БТР

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:

Благодаря санкциям мы дополнительно провели работу по импортозамещению. На сегодняшний момент разработана и уже действует программа по импортозамещению на ближайшие три года. Работа в целом ГВПК сегодня стабильна. Главе государства было доложено о тех перспективных разработках, которые на сегодняшний момент реализуются, тех проектах, которые выходят уже на финишную прямую, в том числе, конечно, по ключевым проектам, по ракетостроению и по созданию различных видов вооружения. В частности, сегодня мы доложили о новинке, которая впервые будет представлена на выставке MILEX, – это полностью белорусский БТР производства и разработки Минского завода колесных тягачей. Наработки есть – работаем.