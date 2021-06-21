Дмитрий Мезенцев о президентах Беларуси и России: они противостоят подлым попыткам переписывать историю

Новости Беларуси. Президенты России и Беларуси – пример наступательной позиции в защите исторической правды. Такое мнение высказал 21 июня госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ходе круглого стола в музее Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги «Подвиг советского народа бессмертен». Она издана по инициативе Постоянного комитета Союзного государства. Проект посвящен новым экспозициям Брестской крепости и Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Первые два экземпляра книги переданы президентам Беларуси и России.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

В преддверии особого дня, Дня памяти и скорби, мы много слов сказали о том, сколь значима для нас Великая Отечественная война и сколь нравственным долгом, неколебимой позицией для миллионов белорусов и россиян являются обязанность и обязательство возвращения к событиям 1941 – 1945 годов. И особый, уникальный пример последовательной наступательной позиции защиты исторической правды, уважения к ветеранам, понимания роли солдата сегодня, человека в погонах – это президенты двух стран, национальные лидеры Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. И мы сегодня видим, как последовательно они противостоят очень низким, по сути дела, подлым попыткам переписывать историю.

Именно в эти дни в Бресте проходит и пресс-тур для представителей российских, белорусских и союзных СМИ. Делегация сегодня посетила Брестскую крепость. В знак памяти о событиях 80-летней давности к монументу легли цветы. А на площади Церемониалов состоялся марш всех родов войск.

У стен Брестской крепости реализуется еще один проект, который в июне 2020 года поддержали президенты Беларуси и России. Акция «Сад памяти» – инициатива по высадке 27 миллионов деревьев – по числу погибших в Великую Отечественную войну.