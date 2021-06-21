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На суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка прошли прения. Слово Виктора Бабарико перенесено на 22 июня

21 июня 2021 14:00
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Новости Беларуси. Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 июня начались прения сторон. Напомним, председателю правления банка предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

На суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка прошли прения. Слово Виктора Бабарико перенесено на 22 июня-1

В уголовном деле восемь фигурантов. Все, кроме Виктора Бабарико, вину признали. 21 июня прокурор подробно рассказал о том, как действовала преступная группа, какие фирмы для вывода денег были созданы под кураторством экс-правленца банка и у кого были полномочия распоряжаться крупными суммами. Были зачитаны также свидетельские показания. Финансовые мошенники действовали более 10 лет, отметил гособвинитель. Сторона защиты также выступила, однако адвокат ключевого фигуранта попросил его «слово» перенести на 22 июня.

На суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка прошли прения. Слово Виктора Бабарико перенесено на 22 июня-4

В зале суда среди родственников, друзей обвиняемых и журналистов был замечен посол Франции в Беларуси – Николя де Буйан де Лакост. От комментариев он отказался и не пояснил цель своего присутствия. Прошлое судебное заседание, где обвиняемыми проходили как раз иностранцы, дипломат почему-то проигнорировал.

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Николя де Буйан де Лакост # Фотофакт

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