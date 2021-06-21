На суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка прошли прения. Слово Виктора Бабарико перенесено на 22 июня

Новости Беларуси. Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 июня начались прения сторон. Напомним, председателю правления банка предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

В уголовном деле восемь фигурантов. Все, кроме Виктора Бабарико, вину признали. 21 июня прокурор подробно рассказал о том, как действовала преступная группа, какие фирмы для вывода денег были созданы под кураторством экс-правленца банка и у кого были полномочия распоряжаться крупными суммами. Были зачитаны также свидетельские показания. Финансовые мошенники действовали более 10 лет, отметил гособвинитель. Сторона защиты также выступила, однако адвокат ключевого фигуранта попросил его «слово» перенести на 22 июня.