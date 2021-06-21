Читают стихи на родном языке. Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны

Национальной трагедией война обернулась не только для белорусского народа. Накануне 80-летия со дня начала Великой Отечественной страны Содружества запустили в социальных сетях памятную акцию. Главы внешнеполитических ведомств читают стихи о войне на родных языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В каждый миг и в каждый час душой и сердцем я меж вас. Братья мои, бойцы-друзья, земли святой богатыри! Тевтонский бандит, фашистский удав бандитов полчища нагнал. Но под навалом черной тьмы голов своих не склоним мы. И все святое, что у нас есть – родина, свобода, слава, честь.

Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Азербайджана:

Пусть знает Родина-мать, пусть слышит Отчизна, я твой доблестный воин с этого дня.

Мухтар Тлеуберди, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан:

Мир в зеленый окрашен цвет. И подножия гор зелены. Сколько зим мы ждали и лет! Навевает зеленые сны последняя весна войны. На вершине зеленой такой облака висят, зелены. Принесла в этот мир покой последняя весна войны.

Руслан Казакбаев, министр иностранных дел Кыргызской Республики:

Я сражаюсь теперь вдали от родимой моей земли, где в ущельях горных живет благородный, щедрый народ, где над озером голубым белокрылые гуси парят, где вверху, словно алый дым, Ала-Тоо снега горят. Да, во славу твоих вершин я сражаюсь, твой верный сын.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. Она такой вдавила след и стольких наземь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы.