«Поздравляю всех вас». В день Святого Духа митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в минском соборе

Новости Беларуси. У православных верующих понедельник Святого Духа. Его отмечают на 51-й день после Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Божественную литургию в минском Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Особую атмосферу создавали совместные песнопения молящихся. На службу приехали и прихожане из других городов.

Марина Горбачевская: Я приехала из Чисти на праздник замечательный, чудесный. Погода прекрасная. Мы сегодня собрались здесь. Благодарим Бога за то, что мы здесь. За то, что нас собрал он.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Поздравляю всех вас с праздником Святого Духа. И Дух Святой везде существует. Особо он присутствует в человеческих сердцах, душах человеческих, которые для этого приготовлены. А там, где нет Духа Святого, там другие присутствуют чувства, переживания, не свойственные Духу Святому.

Хочется пожелать всем нам, чтобы только добрые, богоугодные мысли и чувства присутствовали в нас. И Дух Святой наставлял нас на все доброе и полезное. И каждому из нас, и в целом. То, что нужно нашей стране и обществу.