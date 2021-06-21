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«Поздравляю всех вас». В день Святого Духа митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в минском соборе

21 июня 2021 14:53
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Новости Беларуси. У православных верующих понедельник Святого Духа. Его отмечают на 51-й день после Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поздравляю всех вас». В день Святого Духа митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в минском соборе-1

Божественную литургию в минском Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Особую атмосферу создавали совместные песнопения молящихся. На службу приехали и прихожане из других городов.

«Поздравляю всех вас». В день Святого Духа митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в минском соборе-4

Марина Горбачевская:
Я приехала из Чисти на праздник замечательный, чудесный. Погода прекрасная. Мы сегодня собрались здесь. Благодарим Бога за то, что мы здесь. За то, что нас собрал он.

«Поздравляю всех вас». В день Святого Духа митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в минском соборе-7

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Поздравляю всех вас с праздником Святого Духа. И Дух Святой везде существует. Особо он присутствует в человеческих сердцах, душах человеческих, которые для этого приготовлены. А там, где нет Духа Святого, там другие присутствуют чувства, переживания, не свойственные Духу Святому.

Хочется пожелать всем нам, чтобы только добрые, богоугодные мысли и чувства присутствовали в нас. И Дух Святой наставлял нас на все доброе и полезное. И каждому из нас, и в целом. То, что нужно нашей стране и обществу.

«Поздравляю всех вас». В день Святого Духа митрополит Вениамин возглавил Божественную литургию в минском соборе-10

По окончании праздничной Божественной литургии Владыка Вениамин обратился к верующим с проповедью. Запись богослужения смотрите на YouTube-канале СTV.BY.

# Православные в Беларуси # общество # Марина Горбачевская # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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