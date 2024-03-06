Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим татен с ананасом. Нам понадобится ананас, слоеное бездрожжевое тесто, сахар, сливочное масло. Для подачи понадобится ванильное мороженое.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим татен с ананасом. Нам понадобится ананас, слоеное бездрожжевое тесто, сахар, сливочное масло. Для подачи понадобится ванильное мороженое.
Нужно почистить ананас. Обрезаем с двух сторон. Ставим на разрез и срезаем корку. Лучше всего использовать для татена свежий ананас, но можно и консервированный. Но только кольца!
Нарезаем ананас на шайбы толщиной приблизительно с палец.
Татен можно готовить не только с ананасом. Это могут быть яблоки, груши, даже ягоды. В некоторых случаях используют и несладкие начинки, можно делать овощные. Тарт татен – это французский пирог-перевертыш. Начинка укладывается на дно формы, сверху накрывается тестом и выпекается. После того как он готов, он просто переворачивается.
Осталось карамелизовать ананасы. Добавляем на разогретую сковородку сливочное масло и сахар. Сахар тает со сливочным маслом, и получается карамель. Это делается для того, чтобы ананас получился мягче и стал более аппетитным. Выкладываем ананасы.
Нужно подготовить тесто. Раскатываем не слишком тонко, толщина – примерно 4 миллиметра.
Мы делаем порционный тарт татен. При помощи миски выдавливаем тесто. Кружочки теста выкладываем сверху на ананас и прижимаем края.
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Блюдо готово.
Для сервировки будем использовать ванильное мороженое. Также можно использовать ягодные соусы либо жидкий шоколад. Укладываем шарики мороженого сверху. Сверху поливаем теплой карамелью. И последний элемент – немного сахарной пудры.
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