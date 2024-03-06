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Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт

06 марта 2024 14:47
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим татен с ананасом. Нам понадобится ананас, слоеное бездрожжевое тесто, сахар, сливочное масло. Для подачи понадобится ванильное мороженое.

Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт-1

Нужно почистить ананас. Обрезаем с двух сторон. Ставим на разрез и срезаем корку. Лучше всего использовать для татена свежий ананас, но можно и консервированный. Но только кольца!

Нарезаем ананас на шайбы толщиной приблизительно с палец.

Татен можно готовить не только с ананасом. Это могут быть яблоки, груши, даже ягоды. В некоторых случаях используют и несладкие начинки, можно делать овощные. Тарт татен – это французский пирог-перевертыш. Начинка укладывается на дно формы, сверху накрывается тестом и выпекается. После того как он готов, он просто переворачивается.

Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт-4

Осталось карамелизовать ананасы. Добавляем на разогретую сковородку сливочное масло и сахар. Сахар тает со сливочным маслом, и получается карамель. Это делается для того, чтобы ананас получился мягче и стал более аппетитным. Выкладываем ананасы.

Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт-7

Нужно подготовить тесто. Раскатываем не слишком тонко, толщина – примерно 4 миллиметра.

Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт-10

Мы делаем порционный тарт татен. При помощи миски выдавливаем тесто. Кружочки теста выкладываем сверху на ананас и прижимаем края.

Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт-13

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Блюдо готово.

Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт-16

Для сервировки будем использовать ванильное мороженое. Также можно использовать ягодные соусы либо жидкий шоколад. Укладываем шарики мороженого сверху. Сверху поливаем теплой карамелью. И последний элемент – немного сахарной пудры.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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