Как приготовить тарт татен с ананасом? Шеф-повар рассказал простой рецепт

Нужно почистить ананас. Обрезаем с двух сторон. Ставим на разрез и срезаем корку. Лучше всего использовать для татена свежий ананас, но можно и консервированный. Но только кольца!

Нарезаем ананас на шайбы толщиной приблизительно с палец.