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В Минске проходит рождественский православный фестиваль «Радость»

30 декабря 2023 14:28
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Предновогодняя атмосфера праздника, заботы и милосердия. В Минске проходит рождественский православный фестиваль «Радость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит рождественский православный фестиваль «Радость»-1

Главными звездами сегодня, 30 декабря, там были юные хористы. Коллективы из учреждений образования, воскресных школ и храмов приехали со всей страны, чтобы подарить посетителям фестиваля атмосферу волшебства. Всего выступили 13 хоров. В репертуаре как рождественские мотивы, так и фольклорные. Все участники праздника высокого искусства получили призы и дипломы.

В Минске проходит рождественский православный фестиваль «Радость»-4

Наталья Тушинская, руководитель хорового коллектива «Мечта» Лельчицкой детской школы искусств имени М.П. Дриневского:
Мы очень рады, что нас пригласили поучаствовать в этом прекрасном фестивале «Радость». Мы будем исполнять три произведения. Это Вольфганг Амадей Моцарт, два произведения: «Цветы» и «Светлый день». Также у нас будет наша белорусская песня «Бусел».

В Минске проходит рождественский православный фестиваль «Радость»-7

Напомним, фестиваль «Радость» развернулся в духовно-просветительском центре «Ковчег», он ждет гостей по 6-е января. Программа сверстана таким образом, чтобы привлечь людей целыми семьями. Тематические площадки интересны как взрослым, так и детям.

# Фестиваль # общество # Наталья Тушинская

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