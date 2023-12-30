Предновогодняя атмосфера праздника, заботы и милосердия. В Минске проходит рождественский православный фестиваль «Радость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными звездами сегодня, 30 декабря, там были юные хористы. Коллективы из учреждений образования, воскресных школ и храмов приехали со всей страны, чтобы подарить посетителям фестиваля атмосферу волшебства. Всего выступили 13 хоров. В репертуаре как рождественские мотивы, так и фольклорные. Все участники праздника высокого искусства получили призы и дипломы.

Наталья Тушинская, руководитель хорового коллектива «Мечта» Лельчицкой детской школы искусств имени М.П. Дриневского:

Мы очень рады, что нас пригласили поучаствовать в этом прекрасном фестивале «Радость». Мы будем исполнять три произведения. Это Вольфганг Амадей Моцарт, два произведения: «Цветы» и «Светлый день». Также у нас будет наша белорусская песня «Бусел».